Roots réduit ses prévisions à long terme

La société a affiché mercredi un chiffre d'affaires total de 87 millions pour le trimestre clos le 3 novembre. Cela représentait une baisse de 3 % par rapport aux revenus de 89,7 millions réalisés lors de la même période l'an dernier, période pendant laquelle Roots avait profité des célébrations entourant le 150e anniversaire du Canada.

Le bénéfice net du plus récent trimestre s'est établi à 2,8 millions, soit 7 cents par action, en baisse par rapport à celui de 5,0 millions, ou 12 cents par action, un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté s'est chiffré à 4,7 millions, ou 11 cents par action, en baisse par rapport à celui de 23 cents par action du troisième trimestre de l'année dernière.

Les analystes s'attendaient à des revenus de 90,6 millions et à un bénéfice ajusté par action de 16 cents, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Roots a indiqué que sa performance pour le plus récent trimestre témoignait de l'absence d'une grande campagne de marketing et des conditions météorologiques automnales inhabituellement chaudes.

La société dit maintenant s'attendre à ce que ses ventes atteignent entre 358 millions et 375 millions pour l'ensemble de l'exercice en cours, comparativement à une prévision initiale d'entre 410 millions et 450 millions, au moment de son premier appel public à l'épargne.

Roots a aussi révisé ses perspectives pour le prochain exercice financier. Le détaillant croit être en mesure de réaliser un bénéfice avant impôts, intérêt et amortissement ajusté d'entre 46 millions et 50 millions, comparativement à sa prévision précédente, d'entre 61 millions et 68 millions. Sa cible de bénéfice net ajusté a aussi été révisée entre 20 millions et 24 millions, alors qu'elle était d'abord d'entre 35 millions et 40 millions.