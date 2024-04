(Ottawa) L’excédent commercial de marchandises canadiennes avec le reste du monde s’est envolé en février en raison principalement de la hausse des exportations d’or qui ont atteint un « sommet inégalé », a annoncé jeudi Statistique Canada.

Agence France-Presse

Il a bondi en un mois, passant de 608 millions de dollars canadiens en janvier à 1,4 milliard (954 millions d’euros) en février.

Les exportations totales ont ainsi augmenté de 5,8 %, soit « la plus forte hausse en pourcentage » depuis le mois d’août, selon l’institut de la statistique.

Plus de la moitié de cette hausse des exportations était liée à la forte croissance des exportations d’or sous forme brute.

Les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont pour leur part augmenté de 31,1 % pour atteindre une valeur record de 9,4 milliards de dollars.

Statistique Canada a également noté des hausses de livraisons de blé vers les pays asiatiques ainsi que des exportations d’autres produits végétaux.

Les importations ont augmenté de 4,6 %, à leur plus haut niveau depuis juin. Seul le secteur des produits en métal et des produits minéraux non métalliques a légèrement diminué.

Les importations de matériel et de pièces électroniques et électriques ont augmenté (+9,7 %) et s’expliquent notamment par la hausse des importations d’ordinateurs et de périphériques (+41,4 %).

Après avoir baissé en janvier, les importations de pétrole brut ont rebondi.

L’excédent commercial avec les États-Unis, premier partenaire, a augmenté, passant de 8,8 milliards de dollars en janvier à 9,1 milliards en février.

En revanche, le déficit commercial avec les autres pays s’est creusé, à 7,7 milliards de dollars en février, contre 8,2 milliards de dollars en janvier.