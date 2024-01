Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Tous mes actifs (des CPG et CPG Action notamment) sont à la Banque Laurentienne. Je suis avec elle depuis 50 ans et j’ai toujours été satisfaite. Avec la récente décote que la banque a reçue et l’avis des experts financiers pour l’action de cette dernière, je m’inquiète. Avez-vous un conseil ?

– Ruth Desjardins

Si la décision le mois dernier de l’agence de notation de crédit DBRS Morningstar d’abaisser la cote de crédit de la Banque Laurentienne à BBB (élevé) avec perspectives négatives peut d’abord avoir une incidence sur l’institution financière québécoise, c’est sur ses coûts d’emprunt.

La note de BBB signifie que la capacité d’une entreprise à s’acquitter de ses obligations financières est acceptable, mais qu’elle peut être vulnérable à des évènements futurs.

Les investisseurs s’appuient sur les cotes de crédit des entreprises pour se faire une idée de la manière dont les titres de créance doivent être évalués.

Selon la nature des placements que la lectrice détient, il est bien possible que la décote de la Banque Laurentienne ait peu ou pas d’impact sur la valeur de ses avoirs, indique le professeur Jean-Pierre Gueyie, du département de finance de l’UQAM.

Les certificats de placement garanti (CPG) ont des taux d’intérêt généralement garantis jusqu’à l’échéance. « Alors, leur valeur ne sera pas affectée par une hausse du coût d’emprunt qu’implique la décote de la Banque Laurentienne », dit le professeur.

Dans le cas d’un CPG Action de la Banque Laurentienne, le capital est garanti et le rendement, s’il y a lieu, est basé sur la performance d’un indice de référence. « Il n’est donc pas directement lié au coût d’emprunt de la Banque Laurentienne, qui augmentera avec la décote », précise Jean-Pierre Gueyie.

De plus, comme c’est le cas pour toutes les grandes banques canadiennes, la Banque Laurentienne est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada, ce qui veut dire que les dépôts assurables sont protégés jusqu’à concurrence de 100 000 $ par catégories de dépôt.

Nouvelle équipe de direction

En ce qui concerne l’avis des analystes financiers qui suivent les activités quotidiennes de la banque, ils évaluent son titre boursier. Aucun d’entre eux ne suggère son achat comme investissement actuellement. Les 10 analystes qui s’intéressent officiellement à la Laurentienne sont unanimes, mais leur avis pourrait toutefois changer plus tard, selon la capacité de la nouvelle équipe de direction mise en place durant l’automne à pouvoir rassurer clients et investisseurs.

Dans la foulée de la panne informatique ayant affecté les services bancaires en septembre et le départ de membres de la haute direction, DBRS note que d’autres erreurs opérationnelles ou un échec dans l’exécution des initiatives stratégiques conduisant à une nouvelle détérioration de la solidité de la franchise et de sa rentabilité peuvent entraîner un nouvel abaissement de la cote de crédit.

La direction de la banque souligne quant à elle que l’organisation dispose de « solides » niveaux de capital et de liquidités. La capacité de la banque à améliorer ses bénéfices et ses perspectives de croissance à court terme sera suivie avec attention par les observateurs. Les visées stratégiques de la nouvelle équipe de direction seront aussi attendues avec intérêt en 2024.