(New York) Les grandes banques américaines ont publié vendredi des résultats mitigés, plombés notamment par des charges exceptionnelles, mais ont donné des nouvelles encourageantes du consommateur américain.

Thomas URBAIN Agence France-Presse

JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup, qui ouvraient la saison américaine des résultats, ont toutes enregistré des bénéfices nets supérieurs aux attentes au quatrième trimestre 2023.

Mais toutes ont également déçu sur le plan du chiffre d’affaires, Bank of America (BofA) et Citigroup voyant même leurs revenus baisser sur un an.

BofA a reculé en banque de détail, services aux entreprises et gestion d’actifs, tandis que Citi a souffert en banque de marché.

Les comptes des grands établissements généralistes (les banques d’affaires Morgan Stanley et Goldman Sachs publieront mardi) ont tous été affectés par les séquelles de la crise bancaire de l’an dernier.

Tous ont ainsi dû contribuer au quatrième trimestre à la reconstitution du fonds de garantie des dépôts.

L’Agence de garantie des dépôts, la FDIC, a, en effet, dû éponger quelque 16,3 milliards US de pertes consécutives à la défaillance de plusieurs établissements américains.

Début mars, Silicon Valley Bank (SVB) et Silvergate Bank ont été prises dans un mouvement de panique et de retraits massifs.

La première a été placée sous le contrôle de la FDIC et la seconde a fermé.

Dans la foulée, Signature Bank et First Republic ont été rattrapées par la contagion et revendues en urgence à New York Community Bank et JPMorgan Chase respectivement.

Pour tenter de stabiliser le système, la FDIC avait pris l’engagement de garantir tous les dépôts de clients de SVB et Signature Bank, alors que le plafond est ordinairement de 250 000 $ US par personne et par établissement.

Les quatre banques qui ont publié vendredi ont versé 8,6 milliards US, au total, au fonds de garantie des dépôts.

Hormis cette facture salée, ces grandes enseignes ont plutôt bénéficié de la crise bancaire, qui a incité nombre d’épargnants et de sociétés à quitter des banques régionales pour se réfugier chez les grands noms, considérés comme plus solides.

« Le consommateur va bien »

Durant le trimestre, elles ont bénéficié du niveau élevé des taux d’intérêt, que la Réserve fédérale américaine (Fed) a porté à leur plus haut depuis début 2001.

JPMorgan Chase a ainsi vu ses revenus nets d’intérêt (intérêts perçus déduits des intérêts versés) monter de 19 %.

Les grands établissements de crédit américains ont dit néanmoins s’attendre à une diminution des marges d’intérêt, du fait de possibles baisses de taux de la Fed cette année.

Par ailleurs, alors que l’économie américaine montre des signes de ralentissement, les banques américaines ont augmenté leurs provisions pour crédits douteux, mais dans des proportions mesurées.

Pour le directeur financier de JPMorgan Chase, Jeremy Barnum, il s’agit d’une normalisation après la séquence atypique qui a suivi la pandémie de coronavirus, marquée par une amélioration de la santé financière des ménages.

« Nous ne voyons pas de fléchissement », a déclaré le responsable lors d’une conférence téléphonique. « Le consommateur va bien. »

« Les dépenses sont soutenues », a-t-il poursuivi, précisant que la consommation était même la plus ferme pour les ménages modestes.

« Nous suivons de près l’évolution des crédits et même si nous observons une légère détérioration, elle reste conforme à nos attentes », a commenté le directeur général de Wells Fargo, Charlie Scharf.

Les grandes banques américaines ont néanmoins relevé des tensions dans l’immobilier commercial, auquel on prédit, depuis des mois, une crise.

Le phénomène est surtout lié à l’émergence du télétravail, qui a fait baisser la fréquentation des bureaux.

Parmi les quatre enseignes à avoir publié vendredi, Citigroup reste la moins bien positionnée.

Engagée dans une restructuration majeure, la banque a vu son chiffre d’affaires reculer de 3 % et a dû passer une série de charges et provisions qui ont grevé son résultat de 4,6 milliards US.

Citi a fini en perte de 1,8 milliard US au terme d’un trimestre « très décevant », selon le commentaire de la directrice générale, Jane Fraser.

Le groupe a, par ailleurs, annoncé la suppression de 20 000 postes à moyen terme.