(Montréal) Le système bancaire canadien est solide, insiste le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, mais il reconnaît que l’économie n’est pas à l’abri des conséquences de la crise de confiance qui secoue certaines institutions aux États-Unis et en Europe.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Avant les manchettes récentes sur les difficultés de Silicon Valley Bank, Credit Suisse, First Republic ou Deutsche Bank, l’équipe d’économistes du Mouvement Desjardins anticipait déjà une récession en 2023 en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Il existe un risque qu’une crise bancaire entraîne une récession « plus forte que ce qu’on avait anticipé », explique M. Cormier, en entrevue, samedi, en marge de l’assemblée annuelle du Mouvement Desjardins. « C’est clair qu’à ce moment-là, l’activité économique à travers le monde va ralentir et là, ça pourrait impacter des entreprises canadiennes, ça pourrait impacter des institutions financières canadiennes qui pourraient voir des pertes sur prêts ajustées à la hausse. »

Jusqu’à maintenant, le grand patron du Mouvement Desjardins se dit rassuré par les derniers développements. « Moi, ce que je salue, c’est vraiment la rapidité de réponse des gouvernements et des autorités bancaires. On voit vraiment qu’il y a un apprentissage important depuis la crise de 2008. En quelques heures, quelques jours, rapidement, les gens ont voulu sécuriser les citoyens, les membres et les clients des institutions et le système financier. »

Le Mouvement Desjardins a des réserves bien garnies pour composer avec de possibles vents contraires, assure M. Cormier. Il souligne que le ratio de fonds propres de la coopérative atteint 21 %, soit plus du double du minimum réglementaire. Il souligne que l’ensemble du secteur bancaire canadien est bien réglementé et se trouve dans une posture financière résiliente.