(Bruxelles) La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a réaffirmé vendredi la solidité du système bancaire de la zone euro auprès des dirigeants de l’UE réunis en sommet, alors que la crainte d’une crise financière faisait chuter les marchés vendredi.

Agence France-Presse

« Le secteur bancaire de la zone euro est résilient, car il dispose de solides positions en termes de capital et de liquidités », a déclaré Mme Lagarde aux chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne (UE) à Bruxelles, selon un responsable européen.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est lui voulu rassurant sur l’état de santé de la Deutsche Bank, première banque allemande, en forte chute à la Bourse de Francfort.

« La Deutsche Bank a fondamentalement modernisé et réorganisé son modèle économique et est très rentable. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter de quoi que ce soit », a-t-il déclaré à l’issue du sommet.

« Le système bancaire est stable en Europe », a-t-il martelé.

« Les fondamentaux des banques européennes sont solides […] La zone euro est la zone où les banques sont les plus solides », a affirmé de son côté le président français Emmanuel Macron.

Mme Lagarde a souligné que la zone euro avait « appliqué à tous les établissements les réformes réglementaires convenues au niveau international après la crise financière mondiale ».

« Les évènements récents nous rappellent à quel point il était important d’améliorer continuellement ces normes réglementaires. Nous devons maintenant progresser dans l’achèvement de l’union bancaire », a-t-elle dit lors de la réunion avec les leaders, toujours selon des propos rapportés.

« Des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour créer des marchés de capitaux véritablement européens », a estimé Mme Lagarde.

Elle a répété ses propos des derniers jours. « Il n’y a pas de compromis entre la stabilité des prix et la stabilité financière. Notre boîte à outils nous permet de faire face aux risques qui pèsent sur l’une et l’autre », a assuré la présidente de la BCE.

« En ce qui concerne la stabilité financière, la BCE dispose de tous les outils nécessaires pour fournir des liquidités au système financier de la zone euro, si nécessaire », a-t-elle dit.

Les marchés d’actions ont chuté vendredi en Europe, plombés par les valeurs bancaires, alors que l’inquiétude se répand sur leur état de santé après les défaillances de trois banques régionales aux États-Unis et le sauvetage de Crédit Suisse.

La forte augmentation du coût de l’assurance contre le risque de défaut (CDS) alimente les inquiétudes sur la résilience des banques européennes.