Construction de logements abordables

Québec veut garantir une place au privé

(Québec) Le gouvernement Legault garantira une place pour le secteur privé dans son programme de construction de logements abordables et s’engage à construire 1500 nouveaux logements d’ici 5 ans. Il met également 190 millions sur la table pour faire débloquer les projets déjà annoncés et retardés en raison des coûts plus élevés de construction.