(Ottawa) Les exportations de marchandises du Canada ont augmenté de 4,2 % en janvier dernier, à 67 milliards, pendant que les importations progressaient de 3,1 %, à 65,1 milliards, ce qui a élargi l’excédent commercial du Canada avec le monde, qui est passé d’un montant révisé de 1,2 milliard en décembre 2022 à 1,9 milliard.

La Presse Canadienne

Statistique Canada signale que la hausse des exportations en janvier a été généralisée. Les produits agricoles et de la pêche, de même que les produits intermédiaires des aliments ont bondi de 11,9 %, pendant que les exportations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule ont progressé de 8,2 %, à 8,3 milliards. Les livraisons à l’étranger de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont augmenté de 8,3 % en janvier.

Statistique Canada a observé que les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont augmenté de 11,1 % en janvier pour atteindre un niveau record de 11 milliards, alors que les importations de machines, de matériel et de pièces industriels ont avancé de 10 %. Les importations de biens de consommation ont été supérieures de 3,8 %, la plus forte hausse ayant été observée au chapitre des importations de produits pharmaceutiques, de 7,6 %.

Selon Statistique Canada, les exportations vers les pays autres que les États-Unis se sont accrues de 7,2 % en janvier, à 16,7 milliards, un record. Les exportations vers la Chine, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont affiché les plus fortes augmentations. Entre-temps, les importations en provenance de ces pays augmentaient de 4,6 %.

Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est rétréci, à 7,1 milliards en janvier.

Quant aux exportations du Canada vers son principal partenaire commercial, les États-Unis, elles ont augmenté de 3,3 % en janvier, tandis que les importations progressé de 2,3 %. Par conséquent, l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis s’est élargi, passant de 8,4 milliards en décembre à 9 milliards en janvier.