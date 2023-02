(Montréal) L’emballement du marché de l’automobile semble donner des signes d’essoufflement, bien que ce soit préliminaire et que les prix des véhicules neufs continuent d’augmenter.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Toutefois, le rapport statistique du mois de décembre du site de revente AutoHebdo montre que l’augmentation du prix moyen des véhicules neufs est moins prononcée depuis deux mois et même que, dans le cas des voitures nord-américaines, il a connu une baisse pour la première fois en 20 mois, soit depuis mars 2021. Certes, la baisse est modeste, de 0,6 % en décembre par rapport à novembre et sur une base annuelle, il demeure à 6 % plus élevé qu’il y a un an, mais il s’agit tout de même d’une première embellie depuis longtemps.

Parallèlement, la baisse du prix moyen des véhicules d’occasion, amorcée en juin dernier, ne se dément pas et s’est poursuivie en décembre. La baisse était alors de 1,2 % par rapport au mois précédent, mais un véhicule usagé coûtait tout de même 9 % plus cher, en moyenne, qu’un an auparavant.

Des inventaires en progression

C’est la forte demande dans un contexte d’offre restreinte qui maintient les prix élevés, mais la progression des inventaires montre que le secteur automobile commence à se relever des ruptures de stock provoquées par la pandémie.

Ainsi, du côté des véhicules neufs, les inventaires sont en hausse dans toutes les catégories, bien que les détaillants soient encore loin d’avoir rejoint les niveaux du premier trimestre de 2021. Une catégorie fait exception, soit les camions légers, dont les inventaires dépassent ceux du début de 2021, et ce, depuis un an.

Du côté des véhicules usagés, les acheteurs recommencent à revoir du choix. Ainsi, l’inventaire de VUS dépasse maintenant largement le niveau d’il y a deux ans, malgré une légère baisse au dernier trimestre de 2022. Quant aux voitures d’occasion, même si l’inventaire demeure en deçà de celui d’il y a deux ans, il est reparti à la hausse après un léger recul au troisième trimestre. Cet inventaire avait d’ailleurs déjà amorcé une remontée au premier trimestre de 2022. Quant aux camions légers, l’inventaire a légèrement diminué, mais demeure bien au-dessus de celui d’il y a deux ans.

Le Québec toujours parmi les moins chers

Quant aux disparités régionales canadiennes, même si c’est au Québec que le prix moyen des véhicules neufs et d’occasion a connu les plus importantes hausses d’une année à l’autre (respectivement 21 % pour les neufs et 14 % pour les usagés), les prix moyens y demeurent les deuxièmes moins chers au pays (55 660 $ et 33 551 $ respectivement). Seules les provinces atlantiques offrent de meilleurs prix.

Du côté des véhicules neufs, c’est en Alberta que l’on retrouve le prix moyen le plus élevé, soit 63 231 $, alors que la Colombie-Britannique remporte la palme du côté des véhicules d’occasion, avec un prix moyen de 40 553 $.