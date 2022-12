(Vancouver) Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré lundi que la banque a été surprise cette année de la façon dont la combinaison de chocs importants sur la chaîne d’approvisionnement et d’une économie en surchauffe se répercuterait sur l’inflation.

La Presse Canadienne

Il dit que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a également été une surprise, ce qui a entraîné une hausse des prix de l’énergie et contribué à dynamiser l’inflation déjà en hausse.

M. Macklem précise que ce changement géopolitique inattendu souligne le défi à plus long terme de maintenir l’inflation à un bas niveau à mesure que le protectionnisme augmente et que les avantages déflationnistes de l’ouverture des économies mondiales s’estompent.

Il ajoute que la banque a tiré des leçons de l’année, notamment qu’il est plus difficile de rétablir l’offre que de rétablir la demande, que les moyennes peuvent masquer les pressions inflationnistes et que les ruptures d’approvisionnement sont plus inflationnistes lorsque l’économie est en surchauffe.

Les commentaires de M. Macklem interviennent après que la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt directeur d’un demi-point de pourcentage la semaine dernière, le portant à 4,25 %, le plus élevé depuis janvier 2008.

Depuis mars, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur sept fois de suite dans le but de faire baisser l’inflation et de ralentir l’économie.