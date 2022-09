« Un arrêt de notre système ferroviaire de fret serait inacceptable pour notre économie, le peuple américain et toutes les parties doivent s’atteler à éviter cela », a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre lors d’un breffage mercredi.

(New York) L’exécutif américain se débattait encore mercredi pour tenter d’éviter une grande grève des cheminots du fret aux États-Unis, qui risque de fortement désorganiser le transport des marchandises dans le pays, mais aussi les déplacements de nombreux passagers, à deux mois d’élections cruciales.

Les entreprises concernées et les deux syndicats représentant principalement les conducteurs de trains ont été convoqués à une réunion au ministère du Travail mercredi matin. Ils avaient déjà été contactés à plusieurs reprises par le président américain Joe Biden, ou ses représentants.

Les responsables de dix autres syndicats du secteur sont parvenus à un accord avec les entreprises ces derniers jours. Mais l’un d’entre eux, IAM District 19, a annoncé mercredi que ses 4900 membres avaient voté contre.

« Toutes les parties doivent rester à la table, négocier de bonne foi pour résoudre les problèmes en suspens et parvenir à un accord », a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre lors d’un briefing mercredi.

« Un arrêt de notre système ferroviaire de fret serait inacceptable pour notre économie, le peuple américain et toutes les parties doivent s’atteler à éviter cela », a-t-elle ajouté.

Cette grève pourrait affaiblir Joe Biden à quelques semaines des élections législatives de mi-mandat, le président exprimant régulièrement son soutien aux syndicats, mais devant aussi éviter une crise économique au moment où les Américains font déjà face à une très forte inflation.

La fédération représentant les patrons du secteur a prévenu que si la grève débutait effectivement vendredi à minuit, cela mettrait à l’arrêt 7000 trains et pourrait coûter deux milliards de dollars par jour.

Les entreprises du fret ont commencé dès lundi à prendre des dispositions pour le transport de matériaux dangereux tandis que la compagnie ferroviaire Amtrak a, dès mardi, annulé les trains de passagers sur trois grandes lignes.

D’autres organisations locales de transports de passagers ont prévenu, comme Virginia Railway Express, qui relie des villes du nord de l’État de Virginie à la capitale fédérale Washington, qu’elles devraient suspendre des lignes quand la grève débuterait.

Les négociations ne portent pas tant sur les salaires que sur les dispositions autour des jours de congés et congés de maladie, les employés se plaignant de devoir parfois travailler sur de longues périodes faute de personnel suffisant.

Joe Biden avait déjà nommé et dédié un panel à cette cause en juillet pour faciliter les discussions et repousser la possibilité d’une grève.

Les parties peuvent maintenant décider d’elles-mêmes de poursuivre les négociations. Le Congrès peut aussi agir en bloquant la grève ou en imposant les recommandations effectuées par le panel.

IAM District 19, le syndicat ayant rejeté mercredi l’accord déjà passé, a souligné dans un communiqué qu’il avait accepté de reprendre les discussions, et ce jusqu’au 29 septembre.