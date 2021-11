Le chien de garde de la qualité dans la construction résidentielle affirme pouvoir inspecter toutes les habitations neuves avec son équipe actuelle… d’environ 15 vérificateurs. Parallèlement, des voix s’élèvent pour demander à Québec d’accélérer le pas et rendre obligatoire la surveillance sur les chantiers pour mieux protéger les consommateurs.

Julien Arsenault La Presse

Garantie de construction résidentielle (GCR) s’attend à avoir visiter 60 % des chantiers cette année, 80 % en 2022 et 100 % en 2023, d’après son plan présenté vendredi, dans le cadre d’un évènement réunissant les acteurs de l’industrie.

« Oui, oui oui, a affirmé son président-directeur général, Daniel Laplante, interrogé à plus d’une reprise sur la question en marge de l’évènement. On n’y va pas d’une manière aléatoire. On a 18 inspecteurs. On a le personnel de soutien. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le PDG de GCR, Daniel Laplante

D’après le dirigeant de GCR, ce nombre pourrait grimper à 21 personnes. Selon une présentation datant du mois de septembre, on recensait 15 inspecteurs au sein de l’organisme sans but lucratif pour couvrir la totalité du territoire québécois.

En 2020, l’organisme avait enregistré plus de 14 000 habitations. Pour inspecter l’ensemble de ces chantiers à au moins une reprise, chaque inspecteur devrait quotidiennement effectuer quatre vérifications — ce qui ne tient pas compte des tâches connexes comme la rédaction des rapports et d’imprévus comme des absences pour cause de maladie — en travaillant 220 jours dans une année.

Les inspections peuvent aller jusqu’à deux heures, a dit M. Laplante. Je n’ai pas le temps [exact] en tête. C’est très informatisé aussi. Daniel Laplante, PDG de GCR

GCR, qui a vu le jour en 2015 et qui a connu des débuts difficiles, surveille les maisons unifamiliales, les immeubles à logement ainsi que les constructions de quatre parties privatives superposées ou moins.

L’organisme doit visiter tous les chantiers assujettis à son mandat à compter de 2023. À quelle étape de la construction les entrepreneurs recevront-ils la visite des représentants de l’organisme ? Lesquels feront l’objet d’un suivi plus serré ?

Il est difficile de répondre précisément à ces questions. GCR prendra ces décisions en se fiant à son classement des entrepreneurs en fonction d’une cote de qualité. Ce système sert à déterminer le coût et la fréquence des inspections pour chacun.

« L’inspection est systématique, affirme M. Laplante. Ce qui n’est pas systématique, c’est à quelle étape. Parfois, on va le faire au moment de la fondation. Ça sera lorsque l’on ferme les murs à d’autres moments. C’est un processus de sélection en fonction d’une gestion de risque. »

GCR mènera deux types d’inspection : une « complète » pouvant atteindre environ 470 points et une autre qui se penche sur les aspects qui font l’objet de réclamations fréquentes des consommateurs.

Encore plus

Les représentants des intérêts de l’industrie et des consommateurs ont salué les efforts de GCR, mais la plupart en demandent plus. Plusieurs estiment que le Québec devrait s’inspirer de provinces comme l’Ontario et l’Alberta, où les activités d’un chantier peuvent être interrompues si des irrégularités sont découvertes.

« On passe de la grande noirceur à un moment où il y a une police, quelque part, qui va peut-être débarquer sur un chantier, a lancé Yves Jolicœur, secrétaire général du Regroupement des gestionnaires et copropriétaire du Québec (RGCQ). La GCR, si elle découvre une déficience, n’a pas le pouvoir coercitif pour forcer l’entrepreneur à corriger la déficience, contrairement à la surveillance de chantier. »

La ministre de l’Habitation, Andrée Laforest, souhaite un scénario qui table sur des inspections à plusieurs étapes de la construction, mais cela ne va pas assez vite au goût de M. Jolicœur.

Marc-André Harnois, directeur général de l’Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC), a aussi dit s’attendre à ce que l’augmentation de la fréquence des inspections de la GCR pave la voie à une surveillance accrue des chantiers.

L’Association de la construction du Québec (ACQ), qui représente plus de 18 000 entrepreneurs qui érigent notamment des bâtiments qui ne sont pas sous la loupe de la GCR. Son porte-parole, Guillaume Houle, souhaite que cela change.

Ce qu’on a entendu aujourd’hui, c’est très bien, mais on croit que le Québec est mûr pour une nouvelle forme d’inspection. On croit qu’il devrait y avoir des inspections obligatoires pour l’ensemble des bâtiments du Québec. Guillaume Houle, porte-parole de l’ACQ

L’ACQ affirme effectuer « en moyenne » huit inspections par projet « à différentes étapes importantes » du chantier.

Du côté de l’Association de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), le président-directeur général Luc Bélanger s’est montré plus prudent. Le programme de la GCR va dans « la bonne direction », mais en ce qui a trait aux appels lancés à la surveillance des chantiers, M. Bernier a expliqué qu’il devait y avoir une coordination.

« Parce que cela peut être difficile pour un entrepreneur qui doit attendre l’arrivée d’un inspecteur pour fermer un mur, a-t-il observé. »

Les représentants de l’industrie auront l’occasion de faire part de leurs arguments le 2 décembre prochain, lors d’une rencontre avec Mme Laforest.

Au 29 septembre, il y avait environ 2800 entrepreneurs accrédités (cotes AA-A-B-C-D-N)

Au 29 septembre, il y avait environ 2800 entrepreneurs accrédités (cotes AA-A-B-C-D-N)

AA : 404 (14 %)

A : 487 (17 %)

B : 276 (10 %)

C : 164 (5,8 %)

D : 2 (0,1 %)

Non cotés : 1483 (52,7 %)

Avec la collaboration de Marie-Ève Fournier et Hugo Joncas, La Presse