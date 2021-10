Économie

Banque du Canada

Tiff Macklem appelle à plus d’équité vaccinale

(Ottawa) Le gouverneur de la Banque du Canada plaide pour que des vaccins contre la COVID-19 soient envoyés aux pays en développement dans le cadre d’une campagne plus large pour non seulement mettre fin à la pandémie, mais aussi pour soutenir la reprise économique du Canada et atténuer les pressions sur les prix des biens de consommation.