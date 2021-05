PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La pénurie de puces informatiques et la forte demande en cause

(Guelph) La pénurie mondiale de puces informatiques, associée à une flambée de la demande pendant la pandémie, fait grimper les prix des appareils électroménagers.

La Presse Canadienne

L’entreprise d’appareils électroménagers Danby, établie à Guelph, en Ontario, affirme qu’une pénurie d’approvisionnement peut être constatée pour les articles comme les congélateurs, les fours micro-ondes, les réfrigérateurs et d’autres appareils utilisant les puces.

Le chef de la direction de Danby, Jim Estill, a affirmé que la pénurie de puces avait exacerbé les prix, déjà tirés vers le haut à cause de la plus forte demande, puisque les gens restent à la maison et utilisent davantage leurs appareils.

Lowes Canada affirme que les cuisinières au gaz semblent être les plus touchées par la pénurie de puces dans ses magasins.

Le détaillant a indiqué que la situation variait en fonction du niveau de complexité de la technologie des produits.

La pénurie mondiale de puces est également ressentie par les constructeurs automobiles et les fabricants de technologies, ce qui entraîne une réduction de la production.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.