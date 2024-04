Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

L’évènement

L’Évènement carrières

En vue de son Salon de l’emploi et de la formation continue, L’Évènement carrières a questionné ses exposants et ses visiteurs chercheurs d’emploi pour savoir s’ils avaient déjà été, de part et d’autre, « ghostés ». Ce comportement de la part des candidats sévit depuis quelque temps, si bien que 81,25 % des exposants employeurs ont affirmé qu’on les avait déjà fantomisés et 71 % ont remarqué que le phénomène prenait de l’ampleur depuis deux ans. Ce qui semble nouveau est le fait que les employeurs fantomisent aussi. Selon les visiteurs chercheurs d’emploi, 66,6 % n’ont pas reçu de courriel ni aucune forme de réponse à la suite d’une entrevue avec un futur employeur. Pour éviter d’être fantomisés, candidats et employeurs pourront se rencontrer en personne les 17 et 18 avril au Palais des congrès de Montréal. Plus de 250 exposants seront sur place avec leurs 20 000 offres d’emploi.

Source : L’Évènement carrières

La décision

Remboursement du vrai kilométrage parcouru

Une décision importante a été rendue par le Tribunal d’arbitrage concernant le calcul du remboursement du kilométrage parcouru par des employés avec leur véhicule dans le cadre de leur travail. L’arbitre Me Francine Lamy a conclu que l’application du remboursement du kilométrage parcouru devait être en fonction du lieu réel de départ et d’arrivée lorsqu’il correspond à celui du télétravail. Cette décision a été rendue à la suite d’un litige entre le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) et son syndicat. Depuis 2009, le calcul du paiement de la compensation était fait à partir de l’adresse du bureau. À partir de 2022, après l’introduction du télétravail, la personne salariée devait réclamer le trajet le plus court entre la distance à partir des locaux de l’employeur et celle à partir de son domicile. « Les règles habituelles peuvent continuer de s’appliquer les jours de présence au bureau et cohabiter harmonieusement avec les déplacements depuis le domicile ou le lieu de travail approuvé par l’employeur les jours de télétravail », est-il écrit dans la décision.

Sources : Carrefour RH et SOQUIJ

Le chiffre

41 %

Il n’y a rien de plus énervant pour un chercheur d’emploi que de tomber sur une offre dans laquelle aucun salaire n’est indiqué. Dans un monde du travail encore tendu, bon nombre d’employeurs ont compris que pour attirer des candidats intéressants, il fallait changer de stratégie. Si l’on note plus de transparence salariale dans le dernier rapport d’Indeed, elle n’est toutefois pas à la hauteur souhaitée par les chercheurs d’emploi. Au Québec, en février 2024, 41 % des offres d’emploi au Québec sur Indeed comportaient des informations sur la rémunération alors que c’était seulement 20 % au début de 2019. Bonne nouvelle, direz-vous ? Or, il ne s’agit pas d’indication de salaire exact, mais de fourchettes de salaires. Ce qui fait que finalement, au début de 2024, seulement 23 % des offres d’emploi mentionnaient le niveau exact du salaire contre environ 41 % en 2019.

Lisez un article de Hiring Lab (en anglais)

Source : Indeed

La tendance

Les Z se sentent coupables d’utiliser ChatGPT et l’IA

PHOTO KIRILL KUDRYAVTSEV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Si la génération Z adopte facilement la technologie de l’IA pour l’aider dans ses tâches professionnelles, de nombreux employés de cette génération sont aussi aux prises avec la culpabilité et la dépendance associées à son utilisation, observe le magazine Forbes.

Si la génération Z adopte facilement la technologie de l’IA pour l’aider dans ses tâches professionnelles, de nombreux employés de cette génération sont aussi aux prises avec la culpabilité et la dépendance associées à son utilisation, observe le magazine Forbes. L’étude EduBirdie publiée dans Forbes a interrogé 2000 employés de la génération Z aux États-Unis pour déterminer comment ils utilisaient ChatGPT sur leur lieu de travail. Résultat : 36 % des Z se sentent coupables d’utiliser l’IA pour les aider dans leurs tâches professionnelles et 1 répondant sur 3 s’est dit préoccupé par le fait de trop s’appuyer sur ChatGPT, car il pensait que cela pourrait limiter ses capacités de réflexion critique. De plus, 18 % des personnes interrogées ont déclaré que cela nuisait à leur créativité. Ces réactions mitigées à l’égard de l’IA s’expliquent par le fait que les Z ont grandi avec l’évolution rapide des technologies et sont plus conscients des conséquences potentielles de son utilisation.

Lisez un article de Forbes (en anglais)

Source : Forbes

L’étude

Les nouveaux diplômés seront-ils recrutés ?

De nouveaux professionnels arriveront sur le marché du travail dans quelques semaines. Avez-vous envie comme employeur d’embaucher des débutants ? Selon le plus récent sondage du cabinet mondial de recrutement Robert Half, qui a interrogé 609 professionnels canadiens et 1094 gestionnaires ayant des responsabilités d’embauche, 64 % des entreprises envisagent d’embaucher des professionnels qui ont de 0 à 2 ans d’expérience. Ce pourcentage d’intention d’embauche varie de 55 % pour une petite entreprise de moins de 100 employés à 65 % pour les moyennes entreprises de 100 à 999 employés et les grandes entreprises de 1000 employés et plus. Les diplômés en soutien administratif et à la clientèle auront plus de chances de se faire embaucher (70 %) que les diplômés en finance et comptabilité (56 %).

Source : Robert Half Canada