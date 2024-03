Louis Vuitton dévoile des malles dédiées aux médailles et à la flamme

(Asnières-sur-Seine) La marque Louis Vuitton, propriété de LVMH, partenaire des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, présente mercredi ses malles dédiées aux médailles et à la torche, qui seront notamment visibles lors du parcours de la flamme et au Parc des champions, à côté de la tour Eiffel.

Agence France-Presse

Internationaux d’Australie, Coupe du monde de rugby, Grand prix de Formule 1 de Monaco, Ballon d’or, trophée Larry O’Brien NBA… la marque Louis Vuitton n’en est pas à sa première malle sur mesure conçue pour des trophées.

Les deux malles seront « associées aux grands évènements et temps forts de Paris 2024, comme lors du parcours de la flamme en France pour la malle torche et au Parc des champions pour la malle médailles », a déclaré LVMH à l’AFP.

Le « Champions park » ou Parc des champions, vaste espace gratuit et ouvert à tous installé dans les jardins du Trocadéro à Paris du 29 juillet au 10 août, a été conçu pour que les sportifs puissent fêter leurs médailles avec le grand public.

La malle destinée aux médailles, avec sa célèbre toile marron monogramme, s’ouvre en trois battants. À l’intérieur se trouvent 62 tiroirs en peuplier couverts de cuir noir pouvant accueillir chacun entre 8 et 9 médailles.

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, AGENCE FRANCE-PRESSE

« À Rio, on avait un coffret en bois d’Amazonie qui coulissait avec la médaille à l’intérieur. À Tokyo, un petit cylindre creux avec de la feutrine et la médaille se présentait à l’intérieur, mais ça, c’était les présentations individuelles », a déclaré à quelques journalistes l’escrimeur Enzo Lefort, double médaillé olympique et égérie Louis Vuitton, en visite dans les ateliers d’Asnières (Hauts-de-Seine) où ont été réalisées les malles.

Les médailles individuelles des JO-2024 seront remises dans un écrin bleu, typique du joaillier Chaumet (qui a réalisé les médailles et appartient à LVMH), mais sans inscription de la marque.

Quant à la flamme olympique, Louis Vuitton a créé une malle plus petite que celle des médailles.

« On participe à l’évènement. C’est gratifiant », estime Florian, artisan de 36 ans rencontré dans l’atelier Louis Vuitton à Asnières. « C’est une fierté, ça n’arrive qu’une fois dans une vie », renchérit sa collègue Anouk, 28 ans.

La marque phare de LVMH a dépassé les 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022.