Jamais un athlète ne sera en paix avec l’idée de régresser. Surtout à 21 ans.

C’est pourtant le constat à dresser au terme des quatrièmes championnats du monde de Madeline Schizas. Du moins, sur le plan des résultats.

13e en 2021, 12e en 2022, 13e en 2023 et 18e en 2024.

La patineuse d’Oakville à la personnalité habituellement rose bonbon et à l’optimisme contagieux était méconnaissable dans la zone mixte, près de la salle de conférence de presse de Martin St-Louis, après son programme de vendredi soir.

Sa robe paparmane et sa grosse couronne de fleurs qui recouvraient sa tête n’ont pas suffi à camoufler ses yeux humides et la déception dans son visage qui paraissait davantage que son maquillage toujours intact malgré tout.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Madeline Schizas

Schizas est parvenu à soutirer 112,13 points pour son programme libre, pour un total de 171,78 en ajoutant le résultat de son programme court de mercredi, lui aussi en deçà des attentes. Près de 20 points sous sa meilleure marque cette saison.

« Je suis très déçu de ma performance. C’est tout ce qu’il y a à dire. Ce n’était pas bon », a-t-elle révélé en retenant ses larmes entre chaque respiration devant une horde de journalistes curieux de comprendre pourquoi la talentueuse patineuse s’était écrasée ainsi, devant les siens, qui plus est.

Surtout que ses deux premiers éléments, deux triples sauts, avaient été exécutés avec une précision dont Josh Anderson serait jaloux. La troisième figure, exécutée à l’extrême droite de la table des juges, a été fatale. Sa triple boucle prévue au programme en est devenue une double à l’atterrissage fragile.

Après coup, Schizas a révélé avoir changé son programme à la dernière minute. Ce qui explique pourquoi ses figures ne correspondaient pas à la liste présentée initialement. Dans tous les cas, cette troisième figure aura été le premier chaînon de son programme à se détacher de la chaîne. Du moins, selon la note attribuée par les juges pour ce saut.

Néanmoins, la principale intéressée persiste : « Mes trois premiers éléments ont été vraiment réussis. Je n’ai vraiment eu aucun problème pour les choses que j’ai ratées avant-hier, et les choses qui sont faciles pour moi à l’entraînement ont été des échecs. »

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Madeline Schizas était déçue après sa performance de vendredi aux Championnats du monde de patinage artistique.

Le constat ne pourrait être différent. Avec les espoirs que fonde en elle la fédération canadienne de patinage artistique, ce genre de résultat, surtout dans un contexte de championnat du monde à domicile, est inacceptable pour la double championne nationale.

« Ce n’est pas ce que j’ai pratiqué et ce n’est pas ce que je voulais montrer aujourd’hui. Je pense qu’en rentrant à la maison, je devrai réfléchir à ce qui est arrivé et trouver des réponses. J’étais enjouée de patiner devant un public canadien et j’ai été absorbée par tout ce support et je n’ai pas été en mesure de bien performer », a-t-elle soufflé, le corps compact, encore secouée par sa contre-performance.

Être capable de s’élever

Le talent, la fougue, la minutie et les habiletés de Schizas ne font aucun doute. Elle avait terminé dans le top 5 lors de deux grands prix en plus de prendre la sixième position lors des Quatre Continents en Chine plus tôt cette saison.

Le principal obstacle dans le développement de l’Ontarienne semble être son incapacité à offrir son meilleur patin dans les grands moments. Comme en Championnats du monde.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Madeline Schizas

Tellement qu’une journaliste anglophone lui a demandé, sans mettre de gants blancs, si elle consultait un psychologue sportif pour discuter de sa difficulté à faire face à la musique lorsque le tempo devient trop difficile à maîtriser.

« Oui, mais je vais devoir le considérer davantage, du moins plus sérieusement », a répondu la patineuse.

Un revirement de situation particulier, note Schizas.

Longtemps, l’une de mes forces était le côté mental du patinage, mais je pense que c’est parce que c’était le début de ma carrière et que tout était nouveau et stimulant. Je dois retrouver cette joie et je pense que ce sera mon plus gros enjeu dans les prochaines années. Madeline Schizas

« Je veux retourner aux Jeux olympiques, je veux respecter les critères de sélection », a-t-elle ajouté.

19e aux Jeux de Pékin en 2022, rendement explicable par le manque d’expérience de l’adolescente qu’elle était à l’époque, peu de choses ont changé depuis deux ans. Pour une athlète censée être en pleine ascension, ce n’est rien de rassurant.

Il n’y a pas si longtemps, la Canadienne aspirait à devenir l’une des plus féroces compétitrices au monde. Puis, lorsqu’on s’attarde au niveau des talents générationnels comme Kaori Sakamoto, Isabeau Levito et Chaeyeon Kim les trois médaillées de la journée, on s’aperçoit que Schizas n’y est pas encore tout à fait.

Mais elle ambitionne toujours de les rejoindre. À 21 ans, abandonner si tôt aurait été déraisonnable. « J’espère qu’avec la qualité de mes programmes, je serai capable d’avoir des scores pour rivaliser avec les meilleures au monde. J’ai juste de la misère à tout mettre ensemble quand ça compte. Je vais devoir trouver une solution pour compétitionner avec les meilleures patineuses. »

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Madeline Schizas

Cette performance à domicile demeurera un souvenir aigre-doux dans la mémoire de Schizas, car en dépit d’un résultat loin de ses standards, elle aura patiné devant les siens.

Elle souhaitait évidemment faire mieux pour ses parents, ses cousins et ses amis venus la contempler.

Si ce vœu n’a pas été exaucé, elle a bien l’intention de remédier à la situation plus tôt que tard, portée par un souhait renouvelé lancé en toute fin de conversation : « Je veux être parmi les meilleures au monde. »