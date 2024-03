Le destin cahoteux de Réno-Dépôt

L’histoire des magasins Réno-Dépôt est tout sauf un long fleuve tranquille. En trente ans, ses propriétaires ont été québécois, français, britanniques et américains. On oublie que la famille Molson est à l’origine du concept et que Home Depot a eu l’occasion de mettre la main dessus. « Un parcours plus tordu qu’une plomberie résidentielle », résumait avec justesse mon collègue Marc Tison, en 2018. Et ce n’est pas fini.