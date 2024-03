Unilever se sépare de Ben & Jerry’s et supprimera 7500 emplois

(Londres) Le géant britannique de l’hygiène et de l’alimentaire Unilever va se séparer de sa division de glaces qui compte notamment les géants Ben & Jerry’s ou Magnum et dont les ventes ont déçu l’an dernier, et veut doper ses marges avec un plan d’économies qui envisage 7500 suppressions d’emplois.