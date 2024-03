Les chefs de la direction de Rogers, de BCE et de Telus ont cité des données récentes de Statistique Canada montrant que les prix des services sans fil ont baissé de 16 % au cours de la dernière année.

(Ottawa) Les dirigeants des trois plus grandes sociétés de télécommunications du Canada ont fait valoir que les prix de la téléphonie et de l’internet étaient en baisse lors d’une comparution devant les députés, lundi, citant l’utilisation accrue des données, les coûts élevés du spectre et les conditions réglementaires comme raisons pour lesquelles les Canadiens pourraient penser le contraire.

La Presse Canadienne

Les trois chefs de la direction — Tony Staffieri de Rogers Communications, Mirko Bibic de BCE et Darren Entwistle de Telus — ont comparu virtuellement à la réunion du comité de l’industrie de la Chambre des communes après que ses membres ont voté à l’unanimité le mois dernier pour les convoquer.

L’étude du comité sur l’accessibilité et l’abordabilité des services sans fil et à large bande a été déclenchée après la confirmation par Rogers d’une augmentation des prix en moyenne de 5 $ pour les clients sans fil sans contrat.

M. Bibic n’a pas confirmé si Bell prévoyait des hausses de prix similaires, soulignant que l’entreprise se concentre sur la réduction des coûts, tandis que M. Entwistle a déclaré qu’il était convaincu que les Canadiens verraient des baisses de prix, mais il ne pouvait pas discuter de détails sur la fixation des prix.

Lorsqu’on lui a demandé si le moment de l’augmentation des prix de Rogers était « sourd » au contexte économique difficile pour les consommateurs, M. Staffieri a déclaré aux députés que cette décision affectait les clients des anciens forfaits et que l’entreprise voulait leur offrir le choix, soulignant qu’ils pouvaient opter pour une alternative offrant une meilleure valeur.

Certains membres du comité se disent préoccupés par les prix de la téléphonie et de l’internet au Canada, arguant que les Canadiens paient trop cher pour ces services, mais les chefs de la direction ont cité des données récentes de Statistique Canada montrant que les prix des services sans fil ont baissé de 16 % au cours de la dernière année.