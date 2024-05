(New York) La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, hésitant après une série de résultats d’entreprises mitigés et des données hebdomadaires de l’emploi inattendues.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones cédait 0,10 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, avançait de 0,15 % et le S&P 500 était stable (+0,03 %) au cours des premiers échanges.

Plus de détails à venir.