L’effet Lionel Messi n’est assurément pas à négliger pour expliquer la vente d’un record de 15 000 abonnements cette année pour assister aux matchs à domicile du CF Montréal. N’empêche, l’intérêt envers l’équipe résonne jusque dans le milieu des affaires.

Le club a annoncé dans les dernières semaines des partenariats avec Bombardier et Air Transat pour la saison qui débute.

Si la valeur de ces deux contrats demeure confidentielle, le président du club, Gabriel Gervais, parle en entrevue avec La Presse d’ententes des « ligues majeures ». On peut en déduire que les sommes se calculent en centaines de milliers de dollars.

Gabriel Gervais tente de rapprocher le CF Montréal du milieu des affaires depuis son arrivée à la barre de l’organisation, il y a deux ans. Les revenus de partenariats du CF Montréal étaient parmi les plus bas de la ligue à sa nomination comme président.

« C’est un processus qui prend du temps. Ça ne se fait pas en quelques semaines », dit-il en entrevue en parlant des ententes annoncées le mois dernier avec Bombardier et Air Transat.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Gabriel Gervais est président du CF Montréal depuis deux ans.

« Chaque partenaire s’associe pour différentes raisons. Ça peut être pour la visibilité, l’image de marque, l’activation à l’intérieur du stade ou à l’extérieur du stade. Avec BMO, par exemple, on fait une tournée régionale à travers le Québec pour partager la culture du soccer. »

Dans le cas d’Air Transat, l’entreprise présentera l’étoile du match après les parties au stade Saputo à compter du match d’ouverture à Montréal le 13 avril.

Un mélange de marques locales, nationales et mondiales

Avant de s’entendre avec Bombardier et Transat, le CF Montréal comptait déjà des partenaires comme la Banque de Montréal (BMO), dont le logo se retrouve sur le devant du maillot de match, et Telus, dont le nom apparaît sur la manche droite du maillot.

Saputo, Adonis, Labatt, Harry Rosen, Chevrolet, Coca-Cola, Adidas, Apple et d’autres sont aussi considérés comme partenaires du CF Montréal.

Gabriel Gervais évoque un alignement des valeurs pour expliquer les partenariats et affirme que l’engagement de redonner à la communauté en soutenant le soccer de la base jusqu’au niveau professionnel interpelle les entreprises.

PHOTO MICHAEL LAUGHLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lionel Messi fonce avec le ballon dans un match de l’Inter de Miami contre Nashville mercredi dernier à Fort Lauderdale, en Floride.

L’arrivée en MLS de la supervedette internationale Lionel Messi avec l’Inter de Miami – cette équipe jouera à Montréal le 11 mai – et le fait que le CF Montréal a plusieurs joueurs québécois sur le terrain sont des éléments qui contribuent aussi à mousser l’intérêt des partisans et des partenaires.

Gabriel Gervais souligne que l’an passé, lors de certains matchs, l’équipe avait six joueurs québécois sur le terrain, dont plusieurs provenaient de l’Académie du CF Montréal, un centre de formation de joueurs de soccer comptant plus de 100 joueurs et joueuses.

Jouer à guichets fermés

Le président du club se donne pour objectif de faire salle comble pour chacun des 17 matchs de saison disputés cette année au stade Saputo, dont la capacité est d’approximativement 20 000 spectateurs.

Il reste encore quelques billets à vendre pour le match d’ouverture du 13 avril, mais « pas beaucoup », dit Gabriel Gervais. L’an passé, l’équipe a joué sept matchs à guichets fermés et six l’année précédente.

Avec 15 000 abonnements vendus – c’est le maximum pouvant être vendu afin de donner l’occasion aux partisans de pouvoir acheter des billets à la pièce –, l’objectif apparaît réalisable et donnerait assurément un coup de pouce aux finances du club.

L’équipe risque malgré tout de boucler une autre année dans le rouge. La direction soutient toutefois être dans la bonne direction pour atteindre éventuellement la rentabilité au cours des prochaines années. Pour y parvenir, l’équipe doit conclure d’autres partenariats et continuer de vendre des billets, ses deux principales sources de revenus. La vente de joueurs est une autre source de revenus que le club souhaite développer davantage.

La valeur du CF Montréal s’est appréciée de 13 %, à 440 millions US, depuis un peu plus d’un an, indiquait par ailleurs en début d’année la publication numérique Sportico.

Ce chiffre a été calculé en utilisant un multiple des revenus. L’étude soulignait que les revenus du CF Montréal ont augmenté à 46 millions US en 2023, après avoir atteint 30 millions US en 2022.

Gabriel Gervais estime que les chiffres de Sportico reflètent plutôt bien la réalité.

La franchise de la famille Saputo demeure toutefois l’équipe ayant la plus faible valeur au sein de la Major League Soccer (MLS) alors que certaines équipes de la ligue obtiennent cette année des évaluations supérieures à 1 milliard US.

La pandémie avait fortement affecté les recettes du CF Montréal en 2021 et 2020, et les revenus de l’équipe avaient reculé à 19 millions US et à 11 millions US, selon Sportico.