Intelligence artificielle Au-delà des débats éthiques, le progrès

Parce qu’elle se développe à la vitesse grand V, l’intelligence artificielle (IA) est souvent abordée par les questions d’éthique et de gouvernance. Mais elle est aussi à l’origine de progrès et de succès spectaculaires dans les entreprises – et au Québec aussi, ça va vite.