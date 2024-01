(Montréal) La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) rebrasse ses structures et intègre ses filiales immobilières Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital en son sein. Pressentie comme une possible « top gun » à la tête de Santé Québec, Nathalie Palladitcheff, quittera ses fonctions à la fin avril.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le bas de laine des Québécois espère dégager des gains d’efficacité de 100 millions grâce aux synergies tirées de l’intégration des deux filiales. L’institution prévoit avoir terminé l’intégration d’ici 18 à 24 mois.

La Caisse n’a pas voulu s’avancer sur le nombre d’emplois perdus au cours de ce processus. « À ce stade, nous n’avancerons pas de chiffre sur le nombre d’emplois, répond la porte-parole Kate Monfette, dans un courriel. Les travaux sont en cours dans chaque équipe pour optimiser les ressources, les processus et les systèmes. »

Les employés devront patienter quelques semaines avant d’en savoir plus sur leur avenir. « Nos employés seront informés de leur statut d’ici la fin avril, précise Mme Monfette. Nous serons en mesure, lorsque l’intégration sera terminée, de préciser ces éléments. »

Avec cette intégration, la Caisse veut regrouper l’expertise de ses filiales dans une même organisation.

« Cette intégration part d’une vision d’une CDPQ regroupée qui maximise sa force de frappe et sa performance, pour offrir le meilleur service, au meilleur coût, à nos déposants. […] Nous voulons agir comme une seule équipe, une seule CDPQ, et mettre à profit le savoir-faire unique de nos talents pour créer de la valeur pour nos déposants », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ, dans un communiqué, mercredi.

Les deux filiales deviendront des groupes d’investissement au sein de CDPQ. Ils conserveront leur marque et leurs activités.

Départ de Nathalie Palladitcheff

Dans la foulée, la présidente et cheffe de la direction d’Ivanhoé Cambridge, Nathalie Palladitcheff, a décidé de quitter ses fonctions. « Mon mandat de transformation se conclura à la fin de cette période de transition, dans laquelle je serai pleinement engagée », écrit-elle dans un communiqué.

Mme Palladitcheff fait partie des personnes pressenties comme possible candidate à la tête de la nouvelle agence Santé Québec, selon des rumeurs rapportées par différents médias.

La Caisse a décliné les demandes d’entrevues. On affirme ne pas connaître les projets de Mme Palladitcheff pour la suite des choses.

La nomination de la personne choisie pour la remplacer à la tête du groupe immobilier devrait être annoncée avant son départ.

La présidente et cheffe de la direction d’Otéra Capital, Rana Ghorayeb, continuera à occuper ses fonctions.