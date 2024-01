Une filiale de Postes Canada s’apprête à devenir québécoise. Établie à Montréal, Metro chaîne d’approvisionnement mettra la main sur Groupe SCI, un important fournisseur de services logistiques, pour quelques centaines de millions de dollars, une transaction financée en partie par Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Fondée en 1974, l’entreprise montréalaise est peu connue du grand public. Elle est cependant bien implantée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, où elle exploite plus de 92 sites avec ses quelque 6000 employés.

Services de consultation, exécution des commandes, transport et solutions d’emballage, les activités du groupe fondé et dirigé par Chiko Nanji s’apprêtent à être encore plus diversifiées avec l’ajout des activités de SCI, qui se targue d’exploiter le « plus vaste réseau canadien d’entrepôts et de distribution » et qui se spécialise notamment auprès des grandes entreprises.

« C’est pour moi l’un des éléments les plus importants de notre deuxième mandat : s’assurer que l’on offre une solidité, quand c’est requis, à nos entreprises québécoises qui peuvent avoir un impact à l’international », affirme le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon, dans un entretien téléphonique.

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec M. Nanji, mardi. Celui-ci n’était pas disponible pour accorder des entrevues. Visiblement, Metro chaîne d’approvisionnement semble jouer de prudence puisque sa nouvelle prise doit obtenir l’aval du Bureau de la concurrence. La clôture de la transaction est prévue d’ici la fin du mois de mars.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Chiko Nanji est fondateur et président de Metro chaîne d’approvisionnement.

« SCI est un excellent complément stratégique à notre culture et à nos activités existantes, souligne M. Nanji, dans un communiqué. Cette acquisition renforcera notre position de véritable chef de file des services logistiques contractuels stratégiques. »

Nouvel instrument

Le gouvernement Legault finance la transaction à hauteur de 75 millions par l’entremise d’actions privilégiées. De son côté, le bas de laine des Québécois réinvestit 100 millions dans le spécialiste québécois de la logistique. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais puisque les interventions financières de Québec représentent généralement entre 20 et 25 % du montant total du projet ou de la transaction, l’acquisition de SCI devrait varier entre 300 et 350 millions. La Banque Nationale est aussi impliquée dans le montage financier.

En offrant des actions privilégiées, Québec s’assure d’obtenir un dividende. Le rendement de ce dividende sera révisé à la baisse si Metro chaîne d’approvisionnement atteint certains objectifs en matière de création d’emploi dans la province. Le gouvernement Legault affirme que cette transaction devrait permettre la création de 400 emplois sur cinq ans dans la province.

« Pour l’entreprise, c’est avantageux parce que cela offrira un coût de financement très raisonnable, affirme M. Fitzgibbon. C’est disponible comme instrument [pour d’autres entreprises]. »

La Caisse était devenue actionnaire de la compagnie québécoise en 2018. Il s’agit donc d’un réinvestissement dans son cas. Selon les plus récentes informations disponibles – au 31 décembre 2022-, la valeur de son investissement dans l’entreprise variait entre 150 et 300 millions.

Un petit morceau

SCI ne représentait qu’environ 3,5 % des revenus totaux de Postes Canada (7,1 milliards) après trois trimestres en 2023. Même si la société d’État fédérale était dans le rouge avec une perte avant impôt de 442 millions en date du 30 septembre dernier, sa filiale spécialisée dans la logistique était rentable.

Après trois trimestres en 2023, SCI affichait un résultat avant impôt de 8 millions sur un chiffre d’affaires de 252 millions. Ces dernières années, la rentabilité de cette division de Postes Canada s’est néanmoins détériorée, selon les rapports annuels de la société d’État.

À travers le Canada, SCI exploite 26 centres de distribution et 41 emplacements de stockage et huit centres de transport spécialisés. Elle compte plus de 3000 employés. Son président et chef de la direction Chris Galindo continuera de diriger les activités de SCI une fois que la compagnie appartiendra à Metro chaîne d’approvisionnement.

Metro chaîne d’approvisionnement en bref : Année de fondation : 1974 Siège social : Montréal Activités : conseil en chaîne d’approvisionnement, remplissage, transport et emballage Effectif : 6000 personnes (450 au Québec) Présence géographique : Sept pays