Manquements éthiques L’ex-PDG congédié d’une filiale réclame plus d’argent de la Caisse

L’ancien PDG d’Otéra Capital réclame plus d’argent à la Caisse de dépôt et placement du Québec et veut porter en appel le jugement ayant confirmé que son congédiement était justifié en 2019.