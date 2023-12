Canada Les ventes du secteur de la fabrication ont diminué de 2,8 % en octobre

(Ottawa) Statistique Canada a révélé jeudi que les ventes du secteur de la fabrication ont diminué de 2,8 % pour s’établir à 71 milliards en octobre, en raison d’une baisse des ventes de produits du pétrole et du charbon et d’une diminution des ventes dans les sous-secteurs de la machinerie et des produits informatiques et électroniques.