Première conférence annuelle OpenAI promet des « superpouvoirs » pour tous

(San Francisco) Moins d’un an après le lancement phénoménal de l’interface d’intelligence artificielle (IA) générative ChatGPT, la start-up OpenAI a présenté lundi ses dernières innovations pour rendre sa technologie plus performante, plus personnalisée, plus facile d’utilisation et aussi moins chère pour les développeurs.