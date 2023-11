Critique de WarioWare : Move It ! Comme un avatar dans l’eau bénite

On ne peut que sourire devant la folie débridée des quelque 200 minijeux, parfois ingénieux, parfois plus bébêtes, qu’offre WarioWare : Move It !. Mais on peste devant l’imprécision et le caractère inachevé de certaines trouvailles.