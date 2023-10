La femme d’affaires Marilou est connue pour Trois fois par jour, ses recettes et ses chansons. Directrice invitée de la section Affaires, elle a confié à nos journalistes et chroniqueurs la mission de répondre à ses interrogations d’entrepreneure.

On la connaît pour ses recettes et ses chansons, mais Marilou est d’abord et avant tout une femme d’affaires. Dans ce premier volet de trois articles, nous retrouvons le mot du directeur de la section Affaires, Jean-François Codère, une chronique de Francis Vailles, ainsi qu’un billet de notre directrice invitée.

L’époque où seuls les hauts dirigeants recevaient des bonis annuels est révolue. Les programmes de bonis fonctionnent, observent les experts, si bien que de plus en plus d’entreprises en ont un. Cap sur les nouvelles tendances.

Lancement d’entreprises : les jeunes sont obligés d’aller vite

PHOTOMONTAGE LA PRESSE

« Les jeunes qui lancent une entreprise aujourd’hui n’ont pas le choix de vouloir aller vite. Et plus vite qu’avant, parce que le monde change plus vite », lance David Nault, fondateur et associé directeur chez Luge Capital, un fonds montréalais de capital de risque.