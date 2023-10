Vol d’or à Toronto

Air Canada poursuivie par Brink’s

(Toronto) Par une journée fraîche et pluvieuse d’avril, un voleur s’est introduit dans l’entrepôt aux parois de verre d’Air Canada à l’aéroport Pearson de Toronto, a présenté un faux document et est reparti avec quelque 23 millions en or et en espèces.