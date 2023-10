Émilie Laurin, directrice générale de Maison Riviera

Capitaliser sur l’innovation

La Laiterie Chalifoux de Sorel-Tracy, où l’on fabrique quelque 250 produits laitiers et véganes différents sous la marque Maison Riviera, est en activité depuis 103 ans, mais a entrepris il y a six mois un nouveau cycle de développement avec la nomination d’Émilie Laurin comme nouvelle directrice générale du groupe. « On est le plus gros des petits joueurs ou le plus petit des gros », se plaît à dire la spécialiste de la transformation alimentaire qui a été recrutée pour poursuivre la tradition d’innovation du groupe laitier.