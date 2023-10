Les verres dans lesquels seront servies la bière et les autres boissons offertes au Centre Bell seront faits de lingots d’aluminium produits au Saguenay et identifiés comme tels par un code QR.

Il sera possible de trinquer à la santé du Canadien dans des verres faits d’aluminium du Saguenay dès cette saison au Centre Bell.

Un partenariat conclu entre le Canadien de Montréal et Rio Tinto prévoit le remplacement des contenants de plastique à usage unique qui sont maintenant bannis à Montréal par des verres en aluminium qui pourront être recyclés.

Les deux entreprises, dont les bureaux sont voisins au centre-ville et qui sont déjà partenaires dans plusieurs causes, ont scellé cette nouvelle entente mercredi lors d’un évènement qui incluait une visite du vestiaire du Canadien.

Sébastien Ross, directeur général des opérations Atlantique de Rio Tinto Aluminium, en gardera un vif souvenir, lui qui est partisan du club depuis toujours. « C’était ma première visite du vestiaire. Je viens du Bas-Saint-Laurent, mais c’est mon club depuis l’enfance », a-t-il confié.

Les verres dans lesquels seront servies la bière et les autres boissons offertes au Centre Bell seront faits de lingots d’aluminium produits au Saguenay et identifiés comme tels par un code QR. Ils ne seront toutefois pas québécois à 100 %, puisque les lingots passeront par deux entreprises situées aux États-Unis, Novalis et Ball, en Géorgie et au Kentucky respectivement, pour être laminés et transformés en verres. C’est le même itinéraire qu’empruntent toutes les canettes d’aluminium vendues au Québec.

Une fois vidés par la clientèle du Centre Bell, les verres seront récupérés et devront retourner aux États-Unis pour être recyclés, puisqu’il n’y a aucun moyen de le faire au Québec.

Ça pourrait changer, précise Sébastien Ross. L’entreprise a un projet de recyclage d’aluminium post-consommation en développement qui pourrait éventuellement épargner un voyage aux verres vides du Centre Bell.

Le partenariat entre Rio Tinto et le Centre Bell est d’une durée de cinq ans.

Grâce à l’électricité québécoise, Rio Tinto peut produire de l’aluminium à faible empreinte carbone, ce qui aide le Groupe CH à réduire la sienne, a commenté Daniel Trottier, son vice-président directeur et chef des opérations et des infrastructures.

Les contenants viennent en quatre formats et leur utilisation permettra d’éliminer 24 tonnes de plastique par année. C’est l’équivalent d’un gros camion entièrement chargé, selon les deux entreprises. Les nouveaux verres qui portent leurs logos seront offerts à la clientèle de l’amphithéâtre d’ici la fin de 2023.

Est-ce que le remplacement du plastique par de l’aluminium fera augmenter le prix de la bière vendue au Centre Bell ? « C’est la partie que je ne contrôle pas », a répondu Sébastien Ross.