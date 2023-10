Aimia

Le plus grand actionnaire envisage de racheter l’entreprise

(Toronto) Le plus grand actionnaire d’Aimia se dit désillusionné et frustré par le conseil d’administration et l’équipe de direction de l’entreprise, et envisage de faire une offre pour l’acquérir et fermer son capital par l’entremise d’une transaction qui la valoriserait à environ 308 millions.