Les employés de TikTok aux États-Unis ont exprimé leur frustration et leur consternation, la semaine dernière, après que l’entreprise a introduit un outil de suivi des présences au bureau et menacé de prendre des mesures disciplinaires en cas de non-respect des nouvelles obligations de présence, dans un effort inhabituel pour ramener les travailleurs au bureau à l’aide d’une technologie de collecte de données personnalisée.

Sapna Maheshwari et Emma Goldberg The New York Times

Les employés de TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance, ont reçu cette semaine des notifications concernant le nouvel outil, une application appelée MyRTO. L’application, qui est intégrée au logiciel interne de l’entreprise, surveille les passages de badges et demande aux employés d’expliquer les « écarts » – les absences les jours où ils sont censés être au bureau – selon des courriels et des captures d’écran partagés avec le New York Times.

Un tableau de bord contenant les données est visible par les employés, leurs superviseurs et les membres du personnel des ressources humaines.

TikTok demande à la plupart de ses quelque 7000 employés américains de travailler dans des bureaux trois fois par semaine à partir d’octobre. Certaines équipes sont attendues cinq jours par semaine.

Les employés ont été informés que « tout manquement délibéré et constant peut donner lieu à des mesures disciplinaires » et pourrait « avoir un impact sur l’évaluation des performances ».

Les employés de TikTok ont été déconcertés par le ton disciplinaire des messages et l’apparition du tableau de bord MyRTO, qui leur rappelle que l’entreprise surveille leurs allées et venues quotidiennes, selon des entretiens avec plusieurs employés, qui n’ont voulu parler que sous le couvert de l’anonymat. L’un d’entre eux, qui a déclaré qu’il était important de travailler en personne, a ajouté que l’application et les menaces de sanction n’étaient pas nécessaires et que les collègues craignaient désormais les conséquences d’un non-respect de ces règles.

Une posture d’entreprise « extrêmement rare »

Zach Dunn, expert en travail hybride et fondateur de la société de gestion hybride Robin, a déclaré qu’il était « extrêmement rare » que les entreprises surveillent de si près les passages de badges et menacent de prendre des mesures disciplinaires en cas de manque d’assiduité.

« Nous avons vu des gens dire : “Cela sera pris en compte dans le cadre de l’évaluation globale de vos performances.” Ce n’est pas la même chose que de dire : “Si vous ne faites pas cela, vous serez sanctionné.” »

Jodi Seth, porte-parole de TikTok, a déclaré que l’outil avait pour but d’aider à définir les attentes en matière d’assiduité au bureau.

L’objectif ultime de MyRTO est d’apporter plus de clarté et de contexte aux employés et aux dirigeants en ce qui concerne leurs attentes en matière de RTO [« return to office » ou retour au bureau] et d’horaires de travail, et de favoriser une communication plus transparente. Jodi Seth, porte-parole de TikTok

Plus de trois ans après le début de la saga de la planification du retour au bureau, de nombreuses entreprises ont adopté des régimes de travail hybrides. Selon une étude de Stanford, un peu plus d’un quart des journées de travail des travailleurs américains sont effectuées à domicile et, selon Kastle, une société spécialisée dans la sécurité sur le lieu de travail, les bureaux dans tout le pays sont occupés à moins de 50 % par rapport à la période précédant la pandémie.

Réactions négatives

De nombreuses entreprises technologiques, dont Zoom et Meta, ont demandé à leurs employés de commencer à se présenter au bureau cet été et cet automne. Certaines de ces politiques ont suscité des réactions négatives, notamment chez Amazon, où les employés de l’entreprise ont organisé un débrayage en mai.

Certaines entreprises renforcent leurs efforts de mise en œuvre, indiquant qu’elles surveilleront les badges pour s’assurer que les employés se présentent effectivement au bureau. Google, qui a demandé à la plupart de ses employés d’être présents au bureau trois jours par semaine, utilisera les badges pour identifier les absences prolongées du bureau, ce qui pourrait être intégré dans les entretiens d’évaluation des performances.

Mais peu d’entreprises ont créé des outils personnalisés et des tableaux de bord avec des journaux quotidiens de ces données pour les employés et leurs gestionnaires.

TikTok emploie des salariés dans des villes américaines, notamment à Los Angeles, Washington et New York. L’entreprise a connu une forte croissance pendant la pandémie, mais elle a eu du mal à faire venir ses employés éloignés dans ses bureaux.

Dans un courriel aux employés qui présentait MyRTO, TikTok a décrit ses objectifs pour le travail au bureau et a déclaré que « nous fournissons maintenant la prochaine série d’outils et d’informations pour les employés et les dirigeants afin de mieux répartir le temps passé au bureau et d’optimiser la collaboration ».

En août, l’entreprise a annoncé aux employés de New York qu’une allocation déjeuner serait liée à une application qui nécessiterait un enregistrement depuis le bureau pour accéder aux fonds, selon deux des employés qui ont parlé sous le couvert de l’anonymat. Les employés ont déclaré que l’application ressemblait à un autre moyen de vérifier leur position.

Selon M. Dunn, l’attitude de TikTok à l’égard du travail en personne pourrait être influencée par les dirigeants de TikTok et de ByteDance à l’étranger. Il a cité des données de son entreprise montrant que les travailleurs de la région Asie-Pacifique ont largement repris leurs trajets quotidiens d’avant la pandémie.

« Les entreprises, en particulier celles dont les dirigeants sont installés dans la région, ne voient probablement pas où est le problème parce qu’elles le font depuis plus d’un an, a déclaré M. Dunn. On s’attend à ce qu’il y ait un bureau. »

