PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Ruben Salazar, intervenant communautaire interculturel et jeunesse au Centre social d’aide aux immigrants, et Youssef, arrivé de Syrie il y a un peu plus de trois mois, échangent des conseils pour bien apprêter les légumes récoltés. Après la corvée, chaque participant repart avec au moins 1 kg de légumes, parfois jusqu’à 2 kg.