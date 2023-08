Wall Street perd de l’élan après la fermeté de Jerome Powell

(New York) La Bourse de New York perdait de l’élan vendredi, évoluant en ordre dispersé, après un discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, estimant que l’inflation reste « trop haute » et que la Fed est « prête à relever les taux si nécessaire ».