Air Canada annule son offre de vols directs de Québec vers les destinations soleil pour l’automne 2023 et l’hiver 2024, justifiant cette décision par les problèmes d’approvisionnement et la pénurie de pilotes, tandis qu’Air Transat choisit plutôt d’en ajouter.

Les voyageurs de la grande région de Québec qui choisissent de monter à bord d’Air Canada devront faire une escale avant de pouvoir poser leurs pieds dans le sable chaud.

Le changement a été fait dans le système du transporteur aérien le 9 août dernier, confirme en entrevue Christophe Hennebelle, vice-président aux communications d’Air Canada.

Les vols directs Québec-Cancun sont suspendus à partir 23 octobre, mais devraient reprendre au printemps 2024, indique-t-il. Les vols vers Punta Cana, Orlando et Fort Lauderdale, qui ne sont pas offerts durant l’été, ne reprendront pas comme prévu à l’automne.

Les vols directs à partir de Montréal, Toronto et Vancouver ne changent pas.

« Tous les clients qui ont des réservations sur les vols qui sont annulés, d’abord on s’excuse auprès d’eux. Ils ont reçu ou ils recevront une proposition de passer par d’autres aéroports ou une option de remboursement s’ils ne souhaitent pas voyager par un autre itinéraire », explique Christophe Hennebelle d’Air Canada.

En faisant une réservation en ligne sur le site du transporteur, on observe que les escales à Montréal sont rapides lorsqu’on souhaite s’envoler vers Cancún, mais longues vers Punta Cana. Le site propose, par exemple, en novembre prochain, un vol Québec-Montréal qui atterrit à 16 h pour ne repartir vers Punta Cana qu’à 8 h le lendemain.

La pénurie de pilotes et les problèmes d’approvisionnement de pièces pour l’entretien classique des avions occasionnent des retards et obligent le transporteur à gérer son réseau différemment, affirme Christophe Hennebelle.

« La demande de pilote en particulier pour les marchés régionaux nous oblige à regarder un peu l’ensemble de notre réseau pour gérer ces contraintes et accroître la fiabilité opérationnelle afin d’avoir le moins possible d’impact sur nos clients. »

Air Transat augmente son offre de vols directs

Pendant qu’Air Canada supprime ses vols directs vers Punta Cana et Cancún, Air Transat choisit d’en ajouter. « Le programme a été annoncé en en mai dernier et n’implique aucunement les décisions récentes de la concurrence à modifier son horaire », affirme Bernard Côté, directeur des relations publiques chez Transat.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Air Transat offre 29 vols directs par semaine vers la Floride, le Mexique, Cuba et la République dominicaine.

Malgré la pénurie de pilotes et les problèmes d’approvisionnement de pièces, le programme ne changera pas soutient Transat.

« Nous comptons poursuivre nos opérations au départ de l’aéroport Jean Lesage et consolider notre positionnement de premier transporteur canadien vers la République dominicaine en offrant un vol direct supplémentaire depuis Québec vers Punta Cana pour un total de 6 vols hebdomadaires et vers Puerto Plata avec 2 vols hebdomadaires », indique Bernard Côté.

Air Transat offre 29 vols directs par semaine vers la Floride, le Mexique, Cuba et la République dominicaine. De son côté, Sunwing prévoit 21 vols directs par semaine vers le Mexique, Cuba, la République dominicaine, le Panama et le Honduras. Le transporteur affirme avoir « accru ses activités de recrutement en embauchant des pilotes et des membres d’équipage de cabine saisonniers partout au Québec en vue de la prochaine saison hivernale. »