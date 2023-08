Au 30 juin 2023, la Caisse affiche un rendement moyen de 4,2 % sur six mois, semblable à celui de son portefeuille de référence, a dévoilé l’institution mercredi matin.

À titre de comparaison, la caisse de retraite des enseignants de l’Ontario (TEACHERS) a réalisé un rendement de 1,9 % au cours de la même période.

L’actif net atteint 424 milliards, en hausse par rapport aux 402 milliards au 31 décembre dernier.

La CDPQ gère les fonds de 48 déposants comme le régime de retraite public des travailleurs québécois. Les rendements des huit plus grands déposants de la CDPQ se situent entre 3,8 % et 5,2 % sur six mois. Sur cinq ans, leurs rendements annualisés varient entre 4,4 % et 6,8 %, et sur dix ans entre 6,5 % et 8,9 %.

« Depuis trois ans, nous avons fait évoluer notre portefeuille faire face à la volatilité des marchés. Dans ce contexte, nous avons généré des rendements qui nous permettent d’assurer la santé financière des régimes de nos déposants », a affirmé Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ, dans un communiqué.

Dans le détail

Les marchés obligataires ont connu une reprise au premier semestre après un rendement négatif en 2022. Sur six mois, la CDPQ affiche un rendement de 3,9 %, supérieur à celui de son indice de référence à 3,2 %. Les résultats ont été vitaminés par les activités de crédit : dans la dette de pays émergents et du crédit aux entreprises.

Du côté des infrastructures, le portefeuille affiche un rendement de 4,7 % dans un contexte inflationniste, plus élevé que son indice à -2,1 %.

L’immobilier, pour sa part, a reculé. Sur six mois, le rendement s’établit à -1,5 %, comparativement à -4,3 % pour son indice de référence. La hausse des taux d’intérêt affecte l’ensemble de l’industrie, souligne l’institution.

La catégorie des immeubles industriels fait mieux que les bureaux, touchés par le télétravail. Sa filiale Ivanhoé Cambridge en tire profit, elle, qui a fait un virage vers le secteur de la logistique dans les dernières années.

Pour ce qui est des actions sur les marchés boursiers, le portefeuille enregistre un rendement de 10,6 % en six mois, en ligne le marché à 10,7 %. L’institution note que « la performance du portefeuille témoigne ainsi d’un rendement comparable, mais plus diversifié que celui des marchés », lequel est concentré dans 7 titres comme Apple, Tesla, Microsoft, etc.

« Les investisseurs sont confrontés à plusieurs signaux contradictoires, tels que la direction de l’inflation, des taux, de l’emploi ou encore des marchés. Cet environnement de défis nous invite à demeurer vigilants », a dit Charles Emond.