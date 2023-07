Ils savent attirer les meilleurs talents et tirer le maximum de leurs collaborateurs. On les perçoit comme des accélérateurs de carrière. Ces leaders ont tout du profil « multiplicateur » de compétences. À l’autre extrême, les « réducteurs » étouffent les idées et la motivation autour d’eux. Découvrez ce qui distingue ces deux groupes d’individus.

Myriam Jézéquel Rédactrice, Gestion HEC Montréal *

Pourquoi certains leaders ont-ils cette capacité de décupler les compétences des gens qui les entourent tandis que d’autres ne font qu’asphyxier l’intelligence de leurs employés ?

En préface de ce livre, Stephen R. Covey partage ce souvenir d’un leader qui a propulsé sa propre confiance à un tout autre niveau. « Qu’a-t-il su faire pour obtenir autant de ma part ? », s’interroge-t-il.

Cette question est au cœur du livre de Liz Wiseman, PDG de la société de recherche et de développement Wiseman Group. En cette époque où les chefs d’entreprise doivent souvent faire plus avec moins, l’avantage appartient aux « multiplicateurs », ces êtres capables d’obtenir de leurs employés plus que ceux-ci ne croyaient pouvoir donner.

Génie ou créateur de génies ?

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LIZ WISEMAN L’autrice, Liz Wiseman

« Il y a plus d’intelligence dans nos entreprises que nous n’en exploitons », constate Liz Wiseman. Quel est alors le grand talent du leader multiplicateur ? Il n’est pas nécessairement le « génie » du groupe, mais plutôt le « révélateur » de génies. Plutôt que de valoriser sa propre intelligence en se montrant plus brillant que tous les autres, il sait faire fructifier les compétences des gens qui forment son équipe. « Ce n’est pas ce que vous savez qui compte. Ce qui compte, c’est l’accès que vous avez à ce que savent les autres. Il ne s’agit pas seulement de l’intelligence des membres de votre équipe, mais de la part de cette intelligence que vous pouvez extraire et exploiter », écrit l’autrice.

La mentalité des multiplicateurs

Ces leaders raisonnent et sont orientés « croissance ». « Pour eux, leur entreprise regorge de personnes talentueuses qui peuvent apporter leur pierre à l’édifice à des niveaux bien plus élevés », souligne LizWiseman. Ils découvrent des talents qui sont souvent cachés. « Si les réducteurs voient le monde de l’intelligence en noir et blanc, les multiplicateurs le voient en Technicolor. » Ils croient en la capacité des personnes à trouver des solutions. « Les gens se bousculent pour travailler avec eux, conscients qu’ainsi, ils vont s’épanouir et réussir. » Au lieu d’agir comme des bâtisseurs d’empires qui acquièrent des ressources, les multiplicateurs sont de véritables « aimants à talents » !

Créer le bon climat

Au-delà de son style de management, le multiplicateur sait cultiver un environnement propice à la réflexion, autorisant l’audace, l’expérimentation et l’erreur. Qui plus est, il met ses collaborateurs au défi de dépasser leurs connaissances et de saisir les occasions qui se présentent à eux, convaincu qu’ils seront prêts à relever les défis avec tout l’enthousiasme nécessaire. Autres forces de ce leader : il écoute plus qu’il ne parle, il consulte plus qu’il ne décide seul, et il insuffle à ses collaborateurs des attentes élevées à la hauteur des responsabilités qu’il leur confie. Bref, il sait décupler leurs forces.

* Cet article est publié grâce à un partenariat avec le magazine Gestion HEC Montréal, où il est d’abord paru.