Les Nations les mieux représentées dans l’industrie sont les Cris et les Innus-Montagnais, précise la Commission de la construction du Québec.

Près de 1500 travailleurs issus des Premières Nations et Inuits

(Montréal) L’industrie de la construction au Québec comptait en 2022 près de 1500 travailleurs issus des Premières Nations et Inuits.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

La Commission de la construction du Québec (CCQ) précise qu’ils étaient 1497, ce qui représente 0,76 % de l’ensemble des travailleurs dans cette industrie.

L’année précédente, 1283 travailleurs issus des Premières Nations et Inuits avaient été enregistrés et 1082 en 2020.

La CCQ s’est donné comme objectif d’atteindre 1 % de la main-d’œuvre. Elle travaille d’ailleurs avec des représentants des Premières Nations et Inuits du Québec dans le but de favoriser leur intégration dans l’industrie. Elle souhaite adopter une série de mesures en la matière.

Parmi les métiers qu’ils pratiquent le plus souvent, on note ceux de monteur-assembleur, opérateur d’équipement lourd et de mécanicien de machines lourdes.

Les Nations les mieux représentées dans l’industrie sont les Cris et les Innus-Montagnais, précise la Commission de la construction du Québec.