La FTC demande la suspension de l’acquisition d’Activision par Microsoft

(San Francisco) Le Royaume-Uni a dit non, l’Union européenne (UE) a dit oui et les États-Unis tentent à nouveau de s’y opposer : l’acquisition à 68,7 milliards de dollars d’Activision Blizzard par Microsoft ne semble toujours pas près d’aboutir, un an et demi après avoir été annoncée.