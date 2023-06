PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(New York) Un rubis géant de 55,22 carats, baptisé Estrela de Fura, le plus gros jamais mis aux enchères, a été vendu jeudi à New York pour 34,8 millions de dollars, un record pour cette pierre, a annoncé la société Sotheby’s.

Agence France-Presse

Taillé et façonné dans une pierre brute de 101 carats découverte en septembre dans une mine de Montepeuz, au Mozambique, exploitée par la société Fura Gems, le bijou faisait figure de vedette lors de cette vente de joailleries qui comportait 100 lots.

Proposé à un prix de départ de 21 millions de dollars, il a été adjugé 30 millions de dollars, soit 34,8 millions avec les frais et commissions, à un acquéreur par téléphone resté anonyme.

Une porte-parole de Sotheby’s a indiqué à l’AFP que l’acheteur était un « collectionneur privé du Moyen-Orient », sans autre précision.

Le précédent record appartenait à un rubis birman de 25,59 carats, vendu 30,33 millions de dollars frais compris par Sotheby’s à Genève en 2015.

La mise sur le marché de ce bijou rarissime, exposé à Hong Kong, Taipei, Singapour, Genève, Dubai et New York, constituait un évènement pour le monde de la joaillerie.

« C’est une véritable merveille de la nature. Tout rubis qui sort du sol et qui finit par dépasser cinq carats comme rubis poli est quelque chose de rare. Un rubis de 10 carats est très rare. 20 carats, c’est presque du jamais vu. Un rubis de plus de 50 carats, c’est unique dans une vie », a expliqué à l’AFP le chef du département joaillerie pour les Amériques chez Sotheby’s, Quig Bruning.

Durant la même séance d’enchères, « The Eternal Pink », un diamant rose rare de 10,57 carats, issu de l’exploitation d’une mine au Botswana, a été vendu pour le même prix de 34,8 millions de dollars, soit un record par carat (3,29 millions de dollars) pour une pierre de cette couleur.

L’actuel record absolu pour le prix de vente d’un diamant rose a été atteint à Hong Kong en 2017, quand le « Pink Star » (59,60 carats) avait été acheté à 71,2 millions de dollars.