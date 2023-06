Des dirigeants millionnaires et un rendement de -4,8 %

La moitié de la haute direction d’Investissement Québec (IQ) gagne désormais plus d’un million de dollars grâce au versement d’une prime à long terme. Cette hausse de la rémunération survient au terme d’un exercice financier où le bras financier de l’État québécois a affiché un rendement de -4,8 %, ce qui se traduit par une perte de 224 millions.

Ces détails entourant la performance financière et la rémunération globale – qui tient compte du salaire de base, des primes et des autres avantages – figurent dans le rapport annuel de la société d’État, déposé mardi.

IQ n’a pas échappé aux turbulences sur les marchés financiers, ce qui a eu un impact sur son portefeuille. Résultat : il y a eu une augmentation des provisions pour pertes et la valeur de plusieurs placements a été révisée à la baisse.

« Si nos résultats financiers reflètent une situation économique changeante, ils ne doivent pas faire ombrage à toutes les remarquables réalisations de notre équipe », affirme le président-directeur général d’IQ, Guy LeBlanc, dans un communiqué.

Sur cinq ans, le rendement d’IQ s’établit à 6,3 %.

Exceptionnellement cette année, IQ a tenu une séance de breffage technique pour faire le point sur ses pratiques de rémunération. Essentiellement, ses représentants ont fait valoir que les cibles à atteindre étaient exigeantes et que les émoluments correspondaient à la médiane de son échantillon de référence – qui écarte les grandes banques canadiennes – en la matière.

« Nous sommes une société d’État, nous ne pouvons, dans le marché, être dans les meilleurs payeurs, explique Marie Zakïb, première vice-présidente, ressources humaines et communications internes. En même temps, on ne peut pas être dans les moins bons payeurs. On a décidé de se situer au cinquantième percentile. »

Dans l’ensemble, les six principaux cadres d’IQ ont eu droit à un traitement de 5,9 millions, en hausse de 23 % par rapport à l’exercice 2021-2022. Le président-directeur général Guy Leblanc a obtenu 1,06 million.