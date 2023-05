Québec et Ottawa offrent 300 millions à General Motors

(Bécancour) General Motors (GM) obtient 300 millions de Québec et Ottawa pour joindre les rangs de la filière québécoise des batteries, une somme qui financera la moitié de l’usine de composants construite par le géant américain et son partenaire. Le complexe se trouve dans ce qui est appelé la « Vallée de la transition énergétique » par le gouvernement Legault.

Ce qu’il faut savoir General Motors produira des matériaux de batteries au Québec en 2025

Le projet du constructeur automobile et de son partenaire sud-coréen est estimé à 600 millions. Québec et Ottawa financent la moitié du complexe.

Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan obtiennent le statut de zone d’innovation dans le secteur de l’électrification des transports.

L’arrivée du constructeur automobile et de l’entreprise sud-coréenne POSCO avait déjà été annoncée en grande pompe il y a un peu plus d’un an, mais la question de l’aide financière n’était toujours par réglée.

Ces détails ont finalement été précisés, lundi après-midi, alors que les deux ordres de gouvernement débloquent chacun environ 150 millions. Du même coup, les villes de Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan ont été désignées par le gouvernement Legault comme une zone d’innovation – ce qui s’accompagne d’une enveloppe de 8 millions pour financer sept projets de recherche.

« C’est le premier pilier de notre vallée et un ancrage de départ exceptionnel dans la filière batterie, qui envoie le signal que le Québec innove dans l’économie verte », a souligné le premier ministre François Legault, à propos d’Ultium CAM, la coentreprise formée par GM et POSCO.

Dans le cadre de cette conférence de presse dans le parc industriel et portuaire de Bécancour – l’endroit privilégié par Québec pour développer la filière des batteries – M. Legault était notamment accompagné du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon ainsi que du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Un morceau important

Au Québec, GM et POSCO construiront des cathodes, composante névralgique de la batterie lithium-ion que l’on retrouve dans les voitures électriques. Les cathodes représentent environ 40 % du coût d’une cellule de batteries. Les activités devraient démarrer en 2025, créant au passage plus de 200 emplois.

« Notre investissement dans la production de Bécancour est une étape importante dans la construction d’une chaîne d’approvisionnement plus sûre et résiliente », estime la présidente-directrice générale de GM Canada, Marissa West.

Plus précisément, le gouvernement Legault consent un prêt de 152 millions. La forme de l’aide financière d’Ottawa n’a pas été précisée. En dépit des négociations avec les deux ordres de gouvernement, la coentreprise avait déjà donné le coup d’envoi aux travaux.

Depuis décembre dernier, GM et son partenaire sont propriétaires d’un terrain d’une superficie estimée à 3,75 millions de pieds carrés (348 189 mètres carrés) au sud de l’autoroute 30, qui traverse le parc industriel. En bordure de l’autoroute 30, une structure en acier de trois étages est déjà bien visible.

Regarder en avant

En ce qui a trait à la Vallée de la transition énergétique, l’initiative vise essentiellement à stimuler la recherche et l’innovation dans le créneau de l’électrification des transports. Québec versera 5 millions au Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies dans l’espoir de « fédérer les expertises » dans le secteur.

Le reste de l’enveloppe de 8 millions sera octroyé à l’organisme Vallée de la transition énergétique, qui aura pour mandat de garder un œil sur les activités de cette zone d’innovation.

D’autres projets

Les gouvernements Trudeau et Legault n’ont pas fini d’annoncer des montants pour de grandes entreprises qui viennent s’implanter en territoire québécois. Une autre multinationale, le géant chimique allemand BASF, a aussi annoncé son intention de venir fabriquer des cathodes en territoire québécois. On ignore toujours à combien elle aura droit..

Tout indique qu’un autre géant américain de l’automobile, Ford, devrait s’établir dans le parc industriel de Bécancour. La compagnie discute actuellement avec le gouvernement Legault. Les pourparlers sont jugés sérieux, d’après nos informations.