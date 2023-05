Le numéro un de Nemaska Lithium était déjà parti. Le numéro deux s’en va à son tour. Quelles sont les dernières nouvelles avec le projet de Nemaska d’exploiter une mine de lithium à Whabouchi et une usine d’hydroxyde de lithium à Bécancour ?

« L’exploitation de l’usine sera la responsabilité de notre partenaire Livent », souligne le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en marge de l’annonce des résultats d’Investissement Québec International.

« L’investissement qu’on a fait dans Nemaska avec le partenariat vaut beaucoup d’argent. La hausse de coûts, oui, ça va coûter plus cher que prévu originalement. C’est un projet qu’on va annoncer bientôt pour lequel nous sommes très enthousiastes. On va continuer à mettre de l’argent. C’est l’ancre qui va permettre que la filière batterie se développe. On est très contents de l’investissement et on va en mettre d’autre [argent]. »

Nemaska appartient 50-50 à Livent et au gouvernement québécois. Dans son plus récent rapport trimestriel, Livent évalue à 450 millions US sa participation dans Nemaska.