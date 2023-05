PHOTO TED S. WARREN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Hershey à Granby, O-I à Montréal, Moderna à Laval, Creaform à Lévis sont les principaux investissements directs étrangers qui ont été annoncés en 2022 et qui ont contribué au bilan record d’Investissement Québec en la matière.

Du 1er avril 2022 au 31 mars 2203, 125 projets se sont matérialisés pour des investissements totaux de 6 milliards. Ce résultat se compare à des investissements étrangers de 2,3 milliards en 2018-2019, soit avant la création de sa division Investissement Québec International (IQI). Ces chiffres ont été dévoilés par IQI en conférence de presse vendredi matin.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPECIALE Le président d’Investissement Québec International Hubert Bolduc

La majorité des investissements proviennent de filiales de sociétés étrangères déjà implantées au Québec.

Dans le détail, le fabricant de chocolat Hershey agrandit son usine de Granby au coût de 30 millions. Filiale de l’Américaine Ametek, Creaform, active dans les solutions 3D portables et services d’ingénierie, a un objectif d’investir 80 millions. Moderna construit une usine de vaccins à Laval et O-I a acheté des équipements pour 70 millions dans le but de moderniser sa production de contenants en verre.

IQI aussi le mandat de stimuler les exportations. Selon l’organisme, ses 4000 accompagnements d’entreprises ont permis de générer 3,1 milliards de ventes hors Québec, plus de 3 fois le résultat obtenu en 2018-2019.