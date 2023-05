Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

L’étude

La volatilité sur le marché du travail

L’envie de nouveauté séduit 59 % des travailleurs québécois âgés de 16 à 24 ans et 40 % des 25 à 34 ans. Ils affirment avoir l’intention de changer d’emploi d’ici cinq ans, révèle un sondage Léger réalisé pour le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA). Dans un contexte de féroce compétition, les chasseurs de têtes et les recruteurs sont actifs. Pas moins de 49 % des répondants de 16 à 34 ans ont été contactés au moins une fois dans les dernières années, soit 10 % de plus que les 35 ans et plus. Ce coup de sonde auprès de 802 répondants en février dernier rappelle que les processus d’embauche sont souvent longs et laborieux. La majorité des 16 à 34 ans, soit 83 %, affirment que la durée maximale devrait être de quatre semaines ou moins. Le quart des répondants renoncent d’ailleurs à postuler quand ils jugent la démarche trop complexe.

Sources : CPQ et CRHA

La tendance

L’équité menstruelle

Notez bien cette date historique, le 15 décembre 2023, car c’est le début d’un temps nouveau pour bon nombre d’employées et de directrices. La gêne d’une femme parcourant d’urgence son lieu de travail à la recherche d’une serviette hygiénique ou d’un tampon en chuchotant sera chose du passé chez les employeurs de compétence fédérale. Ils auront l’obligation de fournir gratuitement des produits menstruels aux employées sur le lieu de travail. Avant de modifier le Code canadien du travail, le gouvernement a entrepris de vastes consultations. Considérer les serviettes et les tampons comme étant des besoins de base permettra d’améliorer l’équité, de réduire la stigmatisation et de créer des milieux de travail plus sains et plus inclusifs, indique le site du gouvernement. Le Canada emboîte le pas à d’autres pays, comme l’Écosse, qui a été la première à offrir l’accès gratuit à des produits menstruels au travail.

Source : site du gouvernement fédéral

Le conseil

Utilisez le bon ton

Vous l’avez constaté, le ton joue un rôle dans la livraison de vos messages et peut en changer complètement la nature. Par exemple, donnez des commentaires à un employé avec un ton dur ou condescendant peut le mettre sur la défensive ou le démotiver, soulève le magazine Forbes. À l’inverse, un ton positif et encourageant motive les employés à améliorer leurs performances. Assurez-vous donc de transmettre le respect, l’empathie et la compréhension à travers votre ton de voix, indique Forbes. Pour améliorer vos compétences de livraison, Forbes conseille d’être conscient de la façon dont vos mots sont perçus, de privilégier un langage simplifié et d’adapter votre style de communication en fonction de chaque employé. Certains peuvent préférer une rétroaction directe sur un ton ferme, mais respectueux, tandis que d’autres peuvent avoir besoin d’encouragements plus doux.

Source : Forbes

L’inspiration

L’IA ne remplacera pas tous vos postes

Est-ce que l’intelligence artificielle remplacera rapidement des postes dans votre entreprise ? Peut-être que des tâches seront abolies, mais d’autres naîtront, analyse The Economist en suggérant de multiples pistes de réflexion. Environ 60 % des emplois en Amérique n’existaient pas en 1940. Le métier d’électricien solaire photovoltaïque a été ajouté il y a tout juste cinq ans. À quelle vitesse certains métiers disparaîtront-ils ? Si l’on se fie aux exemples tirés dans les 200 dernières années, la destruction d’emplois due aux nouvelles technologies s’est produite beaucoup plus lentement qu’on ne l’imaginait. Le système téléphonique automatisé – un remplacement des opérateurs humains – a été inventé en 1892. Il a fallu attendre 1921 pour que le premier bureau entièrement automatisé soit installé et 1980 pour que ce type de poste disparaisse complètement. L’IA créera certes de nouveaux métiers, souligne le magazine britannique, mais d’autres sont impossibles à automatiser pour l’instant dans l’industrie de la construction, de la restauration, du tourisme, de l’agriculture et des soins de santé.

Source : The Economist

Le chiffre

14,7 %

Dans les offres d’emploi au Canada publiées sur Indeed, le télétravail a toujours la cote, particulièrement au Québec. Selon les données de la plateforme de recherche d’emploi, en avril dernier, 14,7 % des affichages comprenaient des termes liés au travail à distance dans leur description de poste, soit à peu près le même pourcentage que l’année précédente (14,9 %). Avant la pandémie, seulement 3,4 % des employeurs proposaient le télétravail. Dans le reste du Canada, le nombre de mentions de travail à distance enregistrées est un peu moins élevé, soit 12,5 % en avril 2023, car le type de postes proposés nécessite une présence physique. Indeed observe aussi que bon nombre d’employeurs proposent un degré de flexibilité sur le plan du lieu de travail, notamment ceux qui souhaitent élargir géographiquement leur recherche de candidats.