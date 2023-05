La première nation Chippewa de Bad River du lac Supérieur est devant les tribunaux contre le géant albertain de l’énergie Enbridge depuis 2019, dans le but d’obliger le propriétaire et exploitant du pipeline à rediriger la ligne 5 pour qu’elle passe autour de son territoire traditionnel.

(Washington) Un pipeline controversé de pétrole et de gaz entre le Canada et les États-Unis, connu sous le nom de canalisation 5, pourrait être confronté à son adversaire le plus difficile à ce jour : le bassin hydrographique même que les détracteurs du pipeline tentent de protéger.

James McCarten La Presse Canadienne

Les inondations printanières ont emporté des portions importantes de la rive où la ligne 5 croise, au Wisconsin, la rivière Bad, dont le parcours sinueux de 120 kilomètres à travers un territoire autochtone alimente le lac Supérieur et un réseau complexe de zones humides d’intérêt écologique.

La première nation Chippewa de Bad River du lac Supérieur est devant les tribunaux contre le géant albertain de l’énergie Enbridge depuis 2019, dans le but d’obliger le propriétaire et exploitant du pipeline à rediriger la ligne 5 pour qu’elle passe autour de son territoire traditionnel.

Mais le mois dernier, mère Nature a fait monter les enchères.

« Il ne fait plus aucun doute maintenant que la petite quantité de berges restante pourrait être érodée et le pipeline miné et percé en peu de temps », ont fait valoir les avocats du groupe autochtone dans une requête d’urgence déposée la semaine dernière. « Il reste très peu de marge d’erreur. »

À quelques mètres d’une rive érodée

La ligne 5 rencontre la rivière sur le territoire autochtone juste après un endroit que la cour a appelé le « méandre », où le lit de la rivière serpente plusieurs fois, séparé du pipeline par seulement quelques mètres de forêt.

À quatre endroits, la rivière est à moins de 4,6 mètres du pipeline – à seulement 3,4 mètres à un point particulier – et l’érosion s’est poursuivie ces derniers jours à un rythme « alarmant », indique la requête.

Dans un cas, des « monuments » installés pour mesurer les pertes montrent que là où il y avait plus de 10 mètres de berge début avril, avant le début de l’inondation, il ne restait que 3,7 mètres mardi dernier.

« Une érosion importante se poursuit depuis le dépôt de cette requête, et les preuves suggèrent fortement qu’une nouvelle perte de rive pourrait être substantielle et entraîner l’exposition et la rupture du pipeline. »

Le juge du tribunal de district du Wisconsin, William Conley, a prévu une audience jeudi pour entendre les plaidoiries sur la requête, qui demande une injonction qui obligerait Enbridge à fermer le pipeline et à purger son contenu.

Dans une déclaration publiée mardi dernier, Enbridge décrivait la requête comme « vraiment scandaleuse » et « inutile ».

« Il n’y a pas de problème de sécurité du pipeline et certainement pas de raison de s’alarmer », a déclaré la société.

« Pour être clair, les dirigeants du groupe semblent déterminés à faire fermer cette partie de l’infrastructure énergétique nord-américaine essentielle, peu importe qui sera touché par leurs actions. »

Enbridge a proposé de « nombreux plans » pour renforcer la berge et installer une vanne d’urgence supplémentaire sur le pipeline pour atténuer davantage le risque – des travaux qui nécessitent l’approbation de la première nation.

La communauté chippewa insiste sur le fait qu’aucun travail ne peut être fait pour renforcer la berge. « Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité », a déclaré Enbridge.

À la question de savoir si l’entreprise mettait en place des plans d’urgence, « il n’y a pas d’alternative existante » à la ligne 5, a déclaré la porte-parole de la compagnie Juli Kellner.

« Nous ferons valoir, en nous appuyant sur des témoignages d’experts, que la ligne 5 est sûre, a ajouté Mme Kellner. La ligne 5 n’est pas exposée ; elle est enterrée plusieurs pieds sous terre. »

Le juge Conley a déjà noté devant le tribunal que le groupe autochtone, qui, selon Mme Kellner, a déjà rejeté plus d’une douzaine de propositions d’Enbridge pour consolider la berge, « n’est intéressé par aucune sorte de solution » autre que la fermeture du pipeline, a-t-elle ajouté.

Un « déversement serait une catastrophe »

Il est important de se rappeler qu’aucune des parties au différend ne souhaite voir le pipeline rompu, a précisé James Coleman, spécialiste du droit de l’énergie à la Dedman School of Law de la Southern Methodist University à Dallas.

« Tout type de déversement serait une catastrophe pour toutes les personnes concernées, y compris Enbridge, a expliqué M. Coleman. De toute évidence, je pense que l’objectif est : “Hé, laissons cela fonctionner tant que nous pouvons le faire en toute sécurité jusqu’à ce que nous ayons un réacheminement.” »

Dans une décision clé l’automne dernier, le juge Conley a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé à ordonner la fermeture de la ligne 5 à titre préventif, citant les impacts économiques et de politique étrangère probables d’une telle décision.

La question maintenant, a indiqué M. Coleman, est de savoir s’il se fait convaincre que l’érosion a changé les faits sur le terrain et constitue effectivement une menace imminente pour le bassin versant de la rivière Bad et pour le lac Supérieur lui-même.

À ce stade, cependant, ni la première nation de Bad River ni la coalition croissante de groupes environnementaux des deux côtés de la frontière canado-américaine qui soutiennent leur contestation n’ont besoin d’être convaincues.

« Les eaux interconnectées qui traversent la Mashkiiziibii – la rivière Bad – sont inséparables de l’existence de notre peuple », a déclaré le chef de la première nation, Mike Wiggins, dans un communiqué.

« Il s’agit d’une menace imminente non seulement pour notre mode de vie, mais aussi pour les eaux propres qui font vivre tous les résidents et entreprises du bassin du lac Supérieur. Le tribunal doit prendre des mesures pour fermer et purger la canalisation 5 avant qu’il ne soit trop tard. »

Le différend illustre l’une des principales difficultés logistiques des pipelines, où un problème à un endroit a un impact sur l’ensemble de l’opération, a affirmé M. Coleman – et cela ne va pas disparaître de sitôt, même si les combustibles fossiles finissent par s’épuiser eux-mêmes.

« Il s’agit d’un défi fondamental de l’infrastructure linéaire », a-t-il déclaré.

L’énergie propre et renouvelable devra encore se déplacer sur le continent via des lignes électriques, et l’hydrogène nécessitera également des pipelines et des infrastructures de stockage de la même manière que le pétrole et le gaz.

« Nos sources d’énergie propre dépendent davantage de l’infrastructure linéaire », a déclaré Coleman.

« Dans le pire des cas, la plupart de ces liquides peuvent au moins être transportés par camion ou expédiés par chemin de fer. Mais pour l’électricité, l’hydrogène ou les choses de ce genre, ils dépendent entièrement de l’infrastructure linéaire. »