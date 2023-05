Le gisement qui sera exploité par Allkem est situé à une centaine de kilomètres à l’est de la Baie-James et de la communauté crie d’Eastmain.

La multinationale américaine Livent accroît sa présence dans la filière québécoise des batteries grâce à un regroupement qui lui permettra de devenir propriétaire d’un nouveau projet de mine de lithium à la Baie-James. Reste à voir si la transformation de la ressource s’effectuera au Québec ou à l’extérieur.

Annoncée mardi, le regroupement entre Livent et Allkem, une entreprise australienne, permettra l’émergence d’un géant international du lithium valorisé à 10,6 milliards US. Ensemble, les deux sociétés auraient accès à des liquidités de 1,4 milliard US pour financer leurs ambitions.

« On deviendra le troisième acteur mondial dans ce secteur », explique Denis Couture, directeur des activités canadiennes chez Allkem, en entrevue avec La Presse.

La demande pour le lithium, utilisé notamment dans la filière des batteries pour véhicules électriques, a explosé depuis quelques années. Plus de la moitié de l’approvisionnement mondial en lithium est allé en 2021 aux véhicules électriques, et ce chiffre devrait tripler d’ici 2025.

C’est toutefois la Chine qui est l’acteur dominant dans le traitement du lithium. En Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, on souhaite voir cela changer.

Il y a un volet québécois au regroupement entre Livent et Allkem, qui exploitent également des projets en Argentine.

L’entreprise américaine, qui compte General Motors (GM), BWM et Tesla parmi ses clients, est déjà propriétaire à 50 % de Nemaska Lithium, promoteur d’une mine à Whabouchi et d’une usine de transformation d’hydroxyde de lithium – que l’on retrouve dans les batteries lithium-ion des véhicules électriques – à Bécancour. Québec détient l’autre moitié de Nemaska.

Production en 2024

Allkem, par l’entremise de sa filiale Galaxy Lithium, vient de voir Ottawa donner le feu vert à son projet de mine de lithium de 380 millions. Le gisement est situé à une centaine de kilomètres à l’est de la Baie-James et de la communauté crie d’Eastmain. Ce projet comprendrait notamment une fosse à ciel ouvert, un concentrateur de minerai et des aires de stockage. Il est censé créer 280 emplois pendant la phase de construction et environ 160 en moyenne une fois en exploitation. La mine devrait commencer à produire du lithium en 2024.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ALLKEM Allkem a le feu vert d’Ottawa pour une mine de lithium à la Baie-James.

« Livent est une compagnie plus spécialisée dans l’aspect chimique, dit M. Couture. L’objectif est d’être intégrés. Les usines chimiques de transformation, c’est difficile. Il n’y en a pas beaucoup dans le monde en dehors de la Chine. En combinant nos activités, on aura l’argent pour le faire et traverser les tempêtes s’il y en a. »

Selon nos informations, la transaction ne change rien pour les projets de Nemaska Lithium, dont le projet de mine et d’usine est évalué à 1,5 milliard.

Grâce à son projet québécois, Allkem ambitionne de produire du spodumène, un minéral utilisé dans la fabrication de lithium destiné aux batteries.

Il faudra construire une usine de transformation, confirme M. Couture. Invité à dire si cette transformation s’effectuerait au Québec, le gestionnaire a préféré évoquer l’Amérique du Nord.

« L’endroit n’était pas déterminé avant et il ne l’est pas plus aujourd’hui, explique le dirigeant des activités canadiennes d’Allkem. Le Québec est une place de choix. Il faut trouver les bons terrains et conclure les bonnes ententes. Je ne veux pas faire de promesses avant d’avoir accompli tout le travail technique. »

Au moment où ces lignes étaient écrites, Livent n’avait pas répondu aux questions de La Presse concernant l’endroit qui pourrait éventuellement accueillir la future usine de transformation.

Le projet d’Allkem doit aussi obtenir les autorisations du gouvernement Legault ainsi que du Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social – un organisme indépendant formé de membres nommés par Québec et la Nation crie.